Am fost la Târgul de Crăciun din Sibiu și am aflat cât costă vinul fiert, un cadou unicat de Crăciun și o blană românească

9 minute de citit Publicat la 23:04 21 Noi 2026 Modificat la 23:04 21 Noi 2026

Cea de-a 19-a ediție a Târgului de Crăciun din Sibiu s-a deschis în 13 noiembrie. Foto: antena3.ro.

Sibienii au intrat deja în spiritul Crăciunului. Centrul orașului s-a transformat într-un tărâm al poveștilor, mirosurilor îmbietoare și gusturilor „ca la mama acasă”. Ziua, Târgul de Crăciun din Sibiu e plin de localnici și turiști, care se plimbă agale printre căsuțe, își fac poze lângă brad și profită de patinoarul deloc aglomerat. Noaptea, când se aprind luminile, târgul capătă o atmosferă feerică. Atunci, curge vinul fiert, iar râsetele încântate ale copiilor din carusel sau trenuleț te poartă înapoi în copilărie. Am fost și eu la Târgul de Crăciun din Sibiu și am aflat cât costă bunătățurile expuse, un cadou unicat pentru cei dragi, dar și o haină de blană din vulpe românească.

Pentru cei care cred că sărbătorile de iarnă încep în suflet, nu când spune calendarul, Târgul de Crăciun din Sibiu s-a deschis exact la momentul potrivit. S-a împlinit deja o săptămână de când localnici și turiști se bucură de atmosfera de Crăciun din centrul orașului.

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Iar oferta este una generoasă. Pentru cei mai gurmanzi dintre noi, la Târgul de Crăciun din Sibiu se găsesc adevărate delicii: lichiu copt pe vatră, pită de casă și pogăcele cu jumări, sandvișuri gourmet cu pulled pork și trufe, porumb fiert în mai multe variante și masala chai.

Iar cei care caută să le dăruiască celor dragi cadouri unice de Crăciun pot alege de la zeci de expozanți. Printre noutățile acestei ediții se numără bijuteriile și decorațiunile de autor realizate din rășină, obiectele din sticlă topită – lămpi, ornamente și decorațiuni care captează lumina –, căsuțele sibiene din lemn pictate manual, obiectele sculptate în lemn, hainele brodate cu motive tradiționale, figurinele croșetate manual și jucăriile realizate prin imprimare 3D.

De departe cei mai încântați vor fi copiii: nici în acest an nu lipsesc Liftul fermecat, Atelierul lui Moș Crăciun, caruselul, roata paronamică, patinoarul și trenulețul.

Cât costă mâncarea și băutura

Am luat Târgul de Crăciun la pas și am aflat cât costă micile plăceri pe care fiecare dintre noi vrem să ni le facem atunci când ieșim în oraș.

Un pahar de vin fiert, o băutură de nelipsit de la târgurile de Crăciun din toată lumea, costă anul acesta între 13 și 20 de lei. Un cidru cu alcool costă 32 de lei, în timp ce fără alcool costă 17 lei. Pentru un pahar cu punch de mere, vizitatorii scot din portofele 12 lei. O ciocolată caldă costă 15 lei, iar un ceai costă 10 lei, indiferent de căsuța de la care este achiziționat.

Cei care vor să și mănânce la târgul din Sibiu pot alege dintr-o varietate de preparate. De exemplu, o porție de ciolan cu fasole (300 gr) costă 35 de lei, iar o porție de gulaș cu fasole (500 ml) costă 49 de lei.

Foto: antena3.ro

Prețul burgerilor variază între 35 și 50 de lei. Un corndog cu mozzarela sau crenvurști costă 25 de lei. Un langoș simplu costă 20 de lei, iar cei cu smântână sau brânză costă 30 de lei.

Vizitorii care vor să savureze un desert vor plăti între 20 și 50 de lei pentru tradiționalul kürtőskalács, 20 de lei pentru turta dulce și 12 lei pentru un baton de ciocolată caldă.

Foto: antena3.ro

O plimbare cu roata panoramică (două rotații complete) costă 20 de lei, iar copiii sub trei ani nu plătesc. Părinții vor scoate 20 de lei din buzunar pentru o plimbare cu caruselul sau cu trenulețul.

Doritorii pot plăti 99 de lei pentru Golden Ticket, valabil doar de luni până vineri, și au acces nelimitat timp de o zi întreagă la atracțiile principale din târg: liftul fermecat, roata panoramică, caruselul și trenulețul.

Tărâmul cadourilor unicat

În curând va începe goana de cadouri pentru Crăciun, iar Târgul de Crăciun este locul ideal pentru a descoperi artiști și meșteșugari din România, care creează obiecte diferite de cele găsite în mall-uri.

Peste 120 de expozanți din 20 de județe îi așteaptă pe vizitatori în Piața Mare din Sibiu. Aproximativ 40% dintre participanți provin din județul Sibiu, iar cele mai bine reprezentate județe după Sibiu sunt Cluj și Timiș, urmate de Argeș, Vrancea, Harghita, Maramureș și București.

„Aproximativ o treime dintre participanți sunt prezenți pentru prima dată în Piața Mare, iar selecția din acest an pune accent pe diversitate și pe produse mai puțin întâlnite”, a transmis Asociația Events for Tourism, care organizează târgul.

Am luat la pas căsuțele, am admirat obiectele de expuse și am stat de vorbă cu vânzătorii. Pe Iulia am întâlnit-o într-o căsuță în care erau expuse lumânări pictate, decorațiuni pentru brad și ilustrate. Scenele pictate de ea surprind lumi de basm, iar o simplă privire nu este îndeajuns.

Foto: antena3.ro

„Este făcut totul de mine. Este micul meu business. Eu sunt pictoriță și pictez de când eram mică. Acum vreo 14 ani, am început cu mama să creăm lumânări. Eu și tatăl meu ne-am gândit cum ar fi ele mai interesante. Și tata a venit cu ideea să le pictăm. Și de atunci s-a tot dezvoltat chestia asta foarte frumoasă”, mi-a spus Iulia Carchelan.

Decorațiunile Iuliei sunt pentru toate buzunarele.

Foto: antena3.ro

Iulia participă de patru ani la Târgul de Crăciun din Sibiu, dar ediția aceasta îi place cel mai mult, semn că micile schimbări ale organizatorilor au dat suflu nou acestui târg care se află la cea de-a 19-a ediție.

Am plecat mai departe. Imediat, ochii mi s-au dus spre o altă căsuță, unde Octavian vinde decorațiuni din lemn, pictate de soția lui, Ștefania. De zece ani cei doi își cresc afacerea pe care au numit-o „Decolor”. Este primul an când își expun obiectele făcute cu migală la Târgul de Crăciun din Sibiu. „Au trecut abia 7 zile, mai sunt 46. Deci, foarte interesant. E fain”, mi-a spus el.

Foto: antena3.ro

Toate obiectele expuse sunt făcute din lemn. „Sunt făcute de mână. Noi producem produse din lemn pictate. Eu mă ocup de partea de lemn, le tai la traforaj, după care i le dau soției, iar ea le pictează după creațiile noastre”, a spus Octavian.

Plec mai departe și după toată verva cu blănurile de la petrecerea social-democratului Alfred Simonis din Timișoara nu pot să nu mă opresc la căsuța cu...blănuri. Hainele de blană de vulpe românească costă între 1800 și 2000 de lei.

Foto: antena3.ro

Cornel Ungureanu este din Târgu Neamț și vine de 14 ani în Sibiu să vândă blănurile, cojoacele de bărbați și de damă, hainele de piele pe care le confecționează la atelierul din orașul său.

Este greu să aleg unde să mă opresc. Fiecare expozant merită atenție. În cele din urmă, mă las purtată de mirosul de vin fier și kürtőskalács și o căsuță cu ornamente din rășină epoxidică îmi atrag privirea.

Foto: antena3.ro

Artista se numește Mihaela Epure, este din Cluj, și își expune pentru prima dată creațiile la Târgul de Crăciun din Sibiu.

„Am adus ornamente pentru brad realizate din rășină, borcane decorate pentru depozitare și bijuterii din rășină. Până acum oamenii sunt foarte primitori, sunteți entuziasmați, au fost bine primite toate produsele pe care le-am realizat. Ornamentele sunt pentru prima dată când le fac și de aceea aveam puține emoții să văd cum sunt primite. Dar e extraordinar”, mi-a spus Mihaela, artista din spatele amo.resin.

Foto: antena3.ro

Am făcut o ultimă oprire la căsuța cu păpuși, unde pentru un singur tablou, artista muncește și două sau trei zile.

Foto: antena3.ro

„Tot ce vedeți este făcut manual, absolut tot. Baloane, căciuli, pălării, poșete, trollere, mingi – toate sunt făcute din lână împâslită. Cadourile sunt, de asemenea, realizate din lână bătută. Deci totul este lucrat manual, absolut tot”, îmi spune soacra artistei, care se ocupă de căsuță.

Foto: antena3.ro

Sibiul a devenit o poveste de Crăciun

Târgul de Crăciun din Sibiu a fost distins în acest an cu titlul european „Excellent European Christmas Market” 2026.

„Recunoașterea confirmă parcursul unui eveniment care, de la prima ediție organizată în 2007, a devenit un reper al sezonului de iarnă și un motiv pentru care vizitatori din țară și din străinătate aleg Sibiul în perioada sărbătorilor”, au transmis organizatorii.

După mai mulți ani în care au existat critici că bradul este același și târgul arată la fel, ediția cu numărul 19 este vizibil diferită. Încă de la intrare. Poarta principală este nouă, realizată din lemn istoric recuperat de la clădiri vechi de sute de ani, un element care aduce în povestea Crăciunului şi memoria locurilor, potrivit organizatorilor.

Foto: antena3.ro

Apoi, vizitatorii sunt întâmpinați de un ren uriaș din luminițe de Crăciun. Bradul a primit, de asemenea, suflu nou. Decorat cu globuri albe în formă de stele, a fost amplasat în centrul târgului și domină peisajul.

Foto: antena3.ro

Printre noutăţile acestei ediţii se numără și :

Aleea Poveştilor, un traseu alcătuit din patru căsuţe în care vizitatorii vor putea asculta poveşti audio;

locuri tematice de socializare, de la o gondolă de schi şi o sanie vintage până la o zonă rustică amenajată cu buşteni, gândite ca spaţii în care familiile şi prietenii să se întâlnească, să facă fotografii şi să se bucure împreună de atmosfera sărbătorilor;

„Amenajarea Pieței Mari aduce în acest an o nouă perspectivă asupra Târgului de Crăciun din Sibiu, cu zone care au identități vizuale distincte și un traseu de vizitare păstrat pentru a asigura confortul publicului, inclusiv în serile aglomerate.

Scena, amplasată în centrul piețe, devine punctul central al unui amplu program cultural, cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu, sub titlul „Capitala Crăciunului”.

Pe scenă vor urca artiști, grupuri de colindători și formații locale (...). După succesul înregistrat anul trecut, petrecerile de la Christmas Chalet revin în fiecare weekend”, au transmis organizatorii.

Tema ediției din acest an este „Ai voie să crezi”. Organizatorii și-au propus să readucă magia Crăciunului copilăriei.

„Pentru câteva săptămâni, Piaţa Mare devine locul în care şi adulţii, redeveniţi copii, au voie să uite de grabă şi de liste şi să privească sărbătorile aşa cum le priveau odinioară: cu nasul lipit de geam, aşteptând prima ninsoare, numărând zilele până la Crăciun şi crezând, fără urmă de îndoială, că Moşul chiar va veni”, a transmis Primăria Sibiu, într-un comunicat de presă.

„Ne-am dorit ca ediția din acest an să aducă ceva nou, fără să pierdem ceea ce face Târgul de Crăciun din Sibiu atât de special: atmosfera, întâlnirile dintre oameni și bucuria de a descoperi lucruri frumoase.

Avem expozanți noi, produse pe care vizitatorii nu le-au mai întâlnit aici și o Piață Mare regândită, dar am păstrat atenția pentru confortul celor care ne trec pragul. Distincția «Excellent European Christmas Market» 2026 este o recunoaștere importantă a drumului început în 2007 și, în același timp, o motivație să continuăm să construim un eveniment de care sibienii să fie mândri și la care vizitatorii să revină cu drag”, a spus Andrei Drăgan Răduleț, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu.

Târgul de Crăciun din Sibiu și-a deschis porțile vineri, 13 noiembrie 2026, și va putea fi vizitat până în 3 ianuarie 2027, în Piața Mare. Accesul este gratuit.