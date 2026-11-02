Cât ar fi costat blana purtată de Sorina Docuz la petrecerea lui Simonis. Ciolacu spune că a fost cumpărată din Istanbul

1 minut de citit Publicat la 10:31 02 Noi 2026 Modificat la 10:37 02 Noi 2026

Sorina Docuz a fost îmbrăcată într-o rochie lungă, gri, peste care a purtat o haină de blană. Foto: captură Antena 3 CNN

Marcel Ciolacu a declarat, la Digi24, că blana purtată de partenera lui, Sorina Docuz, la petrecerea social-democratului Alfred Simonis din Timișoara, a costat 500 de euro și a fost cumpărată din Istanbul. Fostul președinte PSD a trimis și o fotografie cu magazinul turcesc și cartea de vizită a producătorului cu adresa în Marele Bazar din Istanbul. Precizările lui Ciolacu au venit după ce au apărut speculații că blana este de șinșilă și ar fi costat între 14.000 și 17.000 de euro.

Liderii PSD s-au reunit sâmbătă seara, în Timișoara, la o petrecere de lux organizată de președintele Consiliului Județean, social-democratul Alfred Simonis, care și-a botezat fiul. La eveniment au participat personalități proeminente din partid. Nașul copilului a fost chiar președintele PSD Sorin Grindeanu.

Evenimentul a fost unul elegant, iar printre invitați s-a remarcat Sorina Docuz, care a fost însoțită de Marcel Ciolacu. Deși există speculații de mai mult timp că fosta soție a lui Robert Negoiță și fostul președinte PSD ar fi într-o relație, este prima dată când cei doi ies în public împreună.

În timp ce Marcel Ciolacu a purtat un costum negru cu o cămașă albă, Sorina Docuz a fost îmbrăcată într-o rochie lungă, gri, peste care a purtat o haină de blană. Acest obiect vestimentar a stârnit speculații. Blana pare a fi de șinșilă și se comercializează cu mii de euro (între 12.000 și 17.000 de euro).

Totuși, Marcel Ciolacu a infirmat aceste zvonuri. Fostul lider al PSD a declarat, la Digi24, că blana a fost achiziționată de la un magazin din Istanbul și a costat 500 de euro, adică aproximativ 2.600 de lei.

El a trimis o fotografie cu magazinul și cartea de vizită a producătorului pe care scrie că este situat în Marele Bazar din Istanbul. Mai mult, social-democratul a spus că magazinul și-a făcut reclamă cu imaginea lui și a Sorinei Docuz.

Marcel Ciolacu a negat mai mult timp că s-ar afla într-o relație cu Sorina Docuz, care este cu 23 de ani mai tânără ca el și este fosta soție a lui Robert Negoiță. La această petrecere însă, cei doi au sosit împreună.

La evenimentul din Timișoara au mai participat Daniel Băluță, Marian Neacșu, Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Florin Manole, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila.

Atmosfera a fost întreținută de celebrul artist italian Al Bano, alături de care au cântat Damian Drăghici și Teo Rose.