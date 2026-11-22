Noile oferte pentru energie ajung la 2 lei/kwh. Un expert explică soluția pentru facturi mai mici: "Se poate aplica din această iarnă"

4 minute de citit Publicat la 13:20 22 Noi 2026 Modificat la 13:20 22 Noi 2026

Soluţia prin care facturile la energie ar putea scădea din această iarnă / Sursa foto: Getty Images

Se anunţă noi scumpiri la energie în plină iarnă. Tot mai mulţi furnizori trimit deja noile oferte, care ajung şi la 2 lei/kwh. Faţă de anul trecut, preţurile au crescut cu 33%. Motivul? Importurile la tarife uriaşe pe care România le-a făcut din cauza crizei energetice. Adrian Vintilă, expert în energie, a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că o soluţie pentru scăderea imediată a facturilor românilor la energie electrică ar fi ca statul să aplice o cotă specială de TVA, de exemplu 11%.

Furnizorii trimit deja noile oferte pentru facturile românilor la energie. De exemplu, un furnizor majorează tariful de la 1,65 lei/kwh la 1,96 lei/kwh. Alţi furnizori au oferte între 1,6 lei şi 1,8 lei/kwh. Specialiştii în energie anunţă că românii ar trebui să se aştepta ce tarifele la energie să crească spre preţul de 2 lei/kwh.

Adrian Vintilă, expert în energie, spune că românii plătesc de două ori pentru curentul electric scump: o dată în factura pe care o plătim cu toţii acasă lunar, a doua oară în preţurile produselor achiziţionate.

"(n.r. - ne putem aştepta ca tarifele la energie să crească tot mai mult, către pragul de 2 lei/kw/h?) Analiza dvs. este foarte corectă, cifrele sunt corecte. Da, preţurile au explodat practic în această iarnă. Majoritatea furnizorilor au notificat un preţ de aproximativ 2 lei/kw/h. Practic avem o creştere de 50% la preţ.

Premisele nu sunt foarte bune. Dacă ne putem aştepta la scumpiri? Răspunsul este categoric un "Da", pentru că vedem pe burse că energia se tranzacţionează la valori destul de mari. Şi azi, duminică, vedem pe bursă preţuri de 1.000 lei MW/h. Asta înseamnă la consumatorul final un preţ de 2,2 lei/kw/h. Din păcate, nu vedem până acum măsuri concrete din partea Guvernului, dincolo de a anunţa formarea de grupuri de lucru.

Vă spun o măsură care poate fi aplicată rapid. Să scadă facturile iarna această pentru români. Doar din creşterea de TVA, de la un preţ de 1,3 lei/kw/h până la preţul de 2,2 lei/kw/h, statul încasează suplimentar la buget peste 1,2 miliarde de lei.

Doar dacă statul aplică o cotă diferită de TVA şi întoarce parctic aceşti bani românilor, am putea să scădem de mâine preţuri pentru consumatori. Dacă am aplica o cotă redusă de 11%, s-ar vedea direct în facturile românilor.

Energia scumpă e plătită de români de două ori: o dată în factura pe care o plătim cu toţii acasă lunar, a doua oară în preţurile produselor pe care le cumpărăm", a declarat Adrian Vintilă, expert în energie.

Ministerul Energiei pregătește o suprataxă

Ministerul Energiei lucrează la mai multe proiecte de lege prin care încearcă să țină sub control prețurile mari la energia electrică, iar unul dintre ele prevede o suprataxă pentru toți producătorii de curent, susține ministrul Dumitru Chisăliță, scrie Economica.

„Avem în discuție mai multe scheme, pentru că am luat în considerare o evoluție care se meargă până în 2030. Și atunci am etapizat, pe diverse perioade, diverse propuneri pe care să le facem exclusiv cu măsuri de la Ministerul Energiei. Iar una dintre aceste măsuri ia în considerare și o suprataxare”, a declarat ministrul Energiei.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, suprataxa ar urma să fie aplicată doar până la sfârșitul acestei ierni. Nu s-a stabilit încă nici cât de mare va fi taxa, nici de la ce preț al energiei va începe să se aplice.

"Ideea este că vrem să o facem pe o perioadă foarte, foarte scurtă, care să răspundă situației legate de prețurile foarte mari care sunt în momentul de față și încercarea de a diminua această escaladare a prețurilor pe care le avem în momentul de față sub aspectul cifrelor maximale, minimale și a modului de taxare. O să revenim în curând”, a spus ministrul, care a precizat că măsura s-ar aplica cel mai târziu până la 1 aprilie.

Europa plătește mai puțin pe energie, dar România mai mult

România a avut cea mai scumpă electricitate din Europa, în prima jumătate a anului 2026, dacă se ține cont de nivelul prețurilor din fiecare țară, arată datele Eurostat, citate de Euronews. Tot în România prețul curentului a crescut cel mai mult într-un an, cu 51,9%, în timp ce în UE a scăzut în medie cu 1,6%. Și gazele s-au scumpit la noi, cu 6,3% față de a doua jumătate a lui 2025.

În ansamblu, prețurile la electricitate și gaze pentru populație au scăzut în UE în prima jumătate a lui 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Asta s-a întâmplat chiar dacă războiul din Iran a început să scumpească gazele pe piața angro. În octombrie însă, prețurile au crescut în multe capitale europene, iar specialiștii se așteaptă la facturi mai mari la începutul lui 2027.

În acest clasament, România este pe primul loc, cu 46,9 PPS pentru 100 kWh. Urmează Polonia (41,1), Cehia (34,3), Irlanda și Italia (câte 32,8). Cele mai mici valori au fost în Islanda (12,6), Turcia (13,5), Malta (13,8), Ungaria (14,7) și Norvegia (15,0).

Față de a doua jumătate a lui 2025, prețul curentului a scăzut în medie cu 2,2% în UE. Cele mai mari scumpiri au fost în Finlanda (19,5%), Polonia, Lituania (câte 10,6%) și Suedia (10,4%). Cele mai mari ieftiniri au fost în Danemarca (-28,2%) și Luxemburg (-24,1%).

Față de prima jumătate a lui 2025, România a avut cea mai mare creștere (51,9%), urmată de Irlanda (19,8%) și Finlanda (18,4%). În Franța, Germania, Italia și Spania prețurile au scăzut.

Consumul de energie electrică a scăzut în România

Consumul final de energie electrică a scăzut cu 4,1% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025, totalizând 35,718 miliarde kWh, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS), informează Agerpres.

În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2026, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,8%, iluminatul public cu 6,7%, iar consumul populației s-a diminuat cu 11,2%.

În același timp, exportul de energie electrică a fost de 11,816 miliarde kWh, în creștere cu 1,296 miliarde kWh. Consumul propriu tehnologic în rețele și stații a fost de 3,966 miliarde kWh, mai mare cu 393,5 milioane kWh.