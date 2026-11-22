Dudu Georgescu, cel mai bun marcator din istoria campionatului nostru, a murit la 76 de ani. A cucerit de 2 ori Gheata de Aur a Europei

1 minut de citit Publicat la 12:05 22 Noi 2026 Modificat la 12:06 22 Noi 2026

Dudu Georgescu, cel mai bun marcator din istoria campionatului nostru, a murit la 76 de ani. Sursa foto: FRF.ro

Fostul fotbalist internaţional Dudu Georgescu, unul dintre cei mai buni atacanţi din istoria României, a murit la vârsta de 76 de ani, a anunţat, duminică, Federaţia Română de Fotbal.

Născut la 1 septembrie 1950, la Bucureşti, Dudu Georgescu a fost una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc şi un reper absolut al eficienţei în faţa porţii, informează Agerpres.

Şi-a făcut junioratul şi şi-a început cariera la seniori la Progresul Bucureşti, unde a debutat pe prima scenă pe 11 iunie 1969, la vârsta de 18 ani şi 9 luni, sub comanda antrenorului Cornel Drăguşin. După trei sezoane (95 de meciuri şi 20 de goluri în prima ligă) şi o scurtă perioadă la CSM Reşiţa, a făcut pasul către Dinamo Bucureşti, club la care a scris istorie între 1973 şi 1983.

A cucerit de două ori Gheata de Aur a Europei

În cei zece ani petrecuţi în "Ştefan cel Mare", a cucerit patru titluri de campion al României (1975, 1977, 1982 şi 1983) şi o Cupă a României (1982), devenind golgheterul all-time al clubului Dinamo în primul eşalon, cu 207 goluri marcate în 260 de partide, la care se adaugă 17 reuşite în 23 de meciuri disputate în cupele europene. Pe parcursul carierei, a mai evoluat pentru SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung şi Unirea Urziceni, retrăgându-se din activitatea de jucător în 1988.

La nivel de performanţe individuale, Dudu Georgescu deţine în continuare recordul absolut de goluri înscrise în prima ligă din România: 252 de reuşite în 371 de meciuri. A fost golgheterul campionatului timp de patru sezoane consecutive (1975-1978) şi a cucerit de două ori prestigiosul trofeu "Gheata de Aur" a Europei (în 1975, cu 33 de goluri, şi în 1977, cu 47 de goluri), clasându-se totodată în top 10 al anchetei "Balonul de Aur" în ambii ani (locul 10 în 1975 şi locul 9 în 1977).

Pentru echipa naţională a României a debutat în 1973, sub comanda selecţionerului Valentin Stănescu, strângând 40 de selecţii şi 21 de goluri sub tricolor.

După încheierea carierei de fotbalist, a activat ca antrenor la mai multe echipe din ţară şi din străinătate, printre care CSM Reşiţa, Corvinul Hunedoara, Acvila Giurgiu, Dunărea Călăraşi, Zimbru Chişinău (Republica Moldova) şi Al-Najma (Arabia Saudită).