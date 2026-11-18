Imagini șocante de la Zenica. Fanii României au fost bătuți de forțele de ordine bosniace, după meciul naționalei

1 minut de citit Publicat la 13:09 18 Noi 2026 Modificat la 13:10 18 Noi 2026

Suporteri români. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Meciul dintre Bosnia și România din Liga Națiunilor nu a fost lipsit de violențe. Forțele de ordine au intervenit în sectorul suporterilor români, după un conflict care ar fi izbucnit din cauza unui fan bosniac, care s-a urcat pe gard și a afișat steagul României invers. Gestul i-a enervat pe suporterii români, iar tensiunile au escaladat rapid. Fanii au continuat să protesteze și s-au îmbrâncit cu polițiștii. Tot la acest meci, suporterii gazdelor au avut și scandări rasiste la adresa jucătorilor români.

La finalul meciului, pierdut de România cu 2-1, fanii României au fost bătuți de către forțele de ordine, după ce un fan român s-a dus spre gardul despărțitor, moment în care a fost atenționat de forțele de ordine să se îndepărteze, potrivit ProSport.

Oamenii legii au intervenit și l-au împins pe suporter peste scaune, moment în care s-a pornit o încăierare generală cu cei peste o sută de ultrași români care au mers la Zenica.

Întreg conflictul a izbucnit după golul al doilea al Bosniei, când mai mulți fani ai echipei gazdă i-au provocat pe români prin diverse scene obscene, dar și injurii precum cerșetori, vânzători de fier vechi și țigani. Fanii bosniaci au scandat și „Ria, ria, Ungaria”.

„Tricolorii” au terminat pe ultimul loc și vor ajunge la baraj pentru a evita retrogradarea din Liga B în Liga C. Țara noastră a câștigat doar un meci din cele 6 disputate.

Adversara va fi stabilită prin tragere la sorți, vineri, la sediul UEFA. Dubla manșă este programată în intervalul 25-30 martie 2027 (25/27 turul, 28/30 returul), iar câștigătoarele barajelor vor rămâne în Liga B sezonul viitor, în timp ce națiunile învinse vor ajunge în Liga C.