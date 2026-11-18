Cu cine poate juca România barajul pentru evitarea retrogradării din Liga Națiunilor

1 minut de citit Publicat la 11:21 18 Noi 2026 Modificat la 11:21 18 Noi 2026

Selecționerul României, Gheorghe Hagi. Foto: Agerpres

După ce România a pierdut ultimul meci din grupa Ligii Națiunilor, cu Bosnia și Herțegovina, „Tricolorii” au terminat pe ultimul loc și vor ajunge la baraj pentru a evita retrogradarea din Liga B în Liga C. Țara noastră a câștigat doar un meci din cele 6 disputate.

Selecţionata de fotbal a României a fost învinsă de Bosnia-Herţegovina cu scorul de 2-1, marţi seara, pe Stadionul „Bilino Polje” din Zenica. Tricolorii au deschis scorul rapid, prin Daniel Bîrligea (6), însă gazdele au întors rezultatul prin golurile marcate de Benjamin Tahirovic (44) şi Esmir Bajraktarevic (82).

După înfrângere, România a terminat ultimul loc în grupa sa şi va juca un baraj în martie (dublă manşă), pentru menţinerea în al doilea eşalon valoric, cu o echipă clasată pe locul al doilea în Liga C.

Țara noastră a pierdut cu 3-1 în fața Suediei (2-1 în tur, 1-0 în retur), 6-3 în fața Bosniei ( 4-2 tur, 2-1 retur) și cu 6-0 în fața Poloniei (tur), dar a câștigat sâmbătă cu Polonia (2-1), obținând singurele 3 puncte.

Cu cine ar putea juca România la barajul din martie

Deși România a terminat pe ultimul loc, acest lucru nu înseamnă retrogradarea automată în Liga C, deoarece UEFA a modificat sistemul competiției pentru sezonul 2026-2027.

Cele patru echipe care termină pe ultimul loc în grupele Ligii B vor juca baraje împotriva celor patru naționale clasate pe poziția secundă din grupele Ligii C.

Astfel, posibilele adversare ale României sunt:

Belarus

Cipru

Insulele Feroe

Estonia

Adversara va fi stabilită prin tragere la sorți, vineri, la sediul UEFA. Dubla manșă este programată în intervalul 25-30 martie 2027 (25/27 turul, 28/30 returul), iar câștigătoarele barajelor vor rămâne în Liga B sezonul viitor, în timp ce națiunile învinse vor ajunge în Liga C.