Pâinea se va scumpi cu 15% înainte de Crăciun, prăjiturile și cozonacul la fel. Producător din panificație: „100% va fi așa”

În dreapta, Valentin Brăneț, un producător pâine. Colaj foto: Getty Images / Captură Antena 3 CNN

Românii vor avea parte de cel mai dificil final de an, cu scumpiri în lanţ, concedieri şi salarii care nu ţin pasul cu preţurile. BNR a avertizat deja că inflația va urca din nou, chiar înaintea sărbătorilor, iar estimările Comsiei Europene arată că vom avea cea mai mare rată a inflaţiei din UE. Sunt deja producători care anunță creșteri de prețuri: cei din panificație spun că produsele se vor scumpiri cu până la 15%.

Ne așteaptă cel mai greu final de an din ultimele două decenii. Vom avea parte de un nou val de scumpiri, tot mai puține locuri de muncă și salarii care nu vor crește atât de repede ca prețurile din magazin. Acestea sunt avertisemntele care vin de la BNR și Comisia Europeană.

După ce veniturile înghețate nu au ținut pasul cu creșterile de prețuri și facturile usturătoare, acum, în prag de iarnă, ne așteaptă un nou val de scumpiri. Inflația va urca spre final de an la 7,4%, spune Banca Națională. Asta înseamnă că prețurile la alimente ar urma să crească înainte de sărbători.

Sunt deja producători care anunță creșteri de prețuri, cum ar fi cei din panificație care anunță scumpiri de până la 15%. Și deși producătorii de carne de porc se plâng că prețurile s-au prăbușit, în magazine acest lucru nu se observă. Prețurile rămân ridicate: aproape 30 de lei kilogramul de carne de porc.

Valentin Brăneț, un producător pâine, a firmat că atât cozonacul, prăjiturile cât și alte produse de acest fel se vor scumpi până de sărbători.

„La ce ne așteptăm înainte de sărbători? Vom avea parte de creșteri de prețuri pe partea de panificație?

Da, scumpirea pâinii nu este o decizie pe care noi, ca producători, o luăm cu plăcere, fiind un produs de bază, prezent zilnic pe masa fiecărei familii. Orice majorare de preț se simte direct în buzunarul consumatorului.

Suntem obligați, oarecum independent de voința noastră, să creștem prețurile din cauza majorărilor înregistrate la toate componentele care intră în alcătuirea prețului: energia electrică, gazele, combustibilul și salariile. Calculele noastre au fost făcute astfel încât să creștem prețul cu până la 15% pe unitatea de produs.

Deci, până de sărbători, pâinea va fi mai scumpă cu 15%. Asta ne spuneți?

Da. Și vreau să specific că nu noi, producătorii, scumpim pâinea pentru ca profitul nostru să fie mai mare, ci pentru că producerea ei costă tot mai mult. Iar dacă noi vrem pâine românească pe masa noastră, acasă, trebuie să avem grijă și de cei care o produc.

Și, pentru că vin sărbătorile, sunteți din industria panificației: la ce prețuri ne putem aștepta în cazul cozonacilor, prăjiturilor și al altor produse din această industrie? Vom avea creșteri de prețuri și aici?

100% da. Tot undeva între 15 și 20%, pentru că au crescut foarte mult costurile cu ingredientele care intră în componența produselor, în special energia electrică”, a afirmat Brăneț.