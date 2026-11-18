Din cauza cutremurului de 5,7 a fost evacuat aeroportul din Chișinău: „A fost o stare de teamă. Nu te plictisești aici”

1 minut de citit Publicat la 10:41 18 Noi 2026 Modificat la 10:41 18 Noi 2026

Din cauza cutremurului de 5,7 a fost evacuat aeroportul din Chișinău FOTO: Antena 3 CNN

Aeroportul din Chișinău a fost evacuat de urgență după cutremurul puternic, de 5,7, din Vrancea. Oamenilor li s-a cerut să părăsească terminalul, ca să nu fie răniți.

„M-am trezit din somn, simțind că se mișcă salteaua și mai apoi se mișcă patul. Și, dumirându-mă, după câteva fracțiuni de secundă, că, într-adevăr, ceva se întâmplă, m-am ridicat în pat, m-am așezat într-o poziție, într-un colț al camerei, să văd dacă nu observ fisuri în pereți sau alte chestiuni. Da, a fost ceva, a fost ceva aparte, într-adevăr.

Păi, clar că e evenimentul zilei. După închiderea spațiului aerian, ieri după-masă, urmarea unor drone care au trecut inclusiv deasupra Chișinăului. Deci nu te plictisești aici.

Pot să spun că, cel puțin în mijlocul grupului nostru de vreo 12 persoane, a fost o stare de teamă”, a declarat pentru Antena 3 CNN Dacian Palladi, consultant de afaceri aflat la Chișinău.

Un cutremur cu magnitudinea 5,7, a fost înregistrat miercuri, la ora 2:48, în zona seismică Vrancea, judeţul Covasna, la o adâncime de 107,1 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44 km est de Sfântu-Gheorghe, 61 km est de Braşov, 66 km sud de Focşani, 84 km sud de Buzău, 92 km sud de Bacău.

Seismul a fost resimțit puternic și în București.

Oamenii au fost alertați de o alarmă puternică venită de pe telefoanele mobile, care a fost trimisă de Android Earthquake Alerts, un sistem dezvoltat de Google, care poate detecta un seism imediat după declanșarea lui și îi poate avertiza pe oameni cu câteva secunde înainte să simtă mișcările puternice ale pământului.