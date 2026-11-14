Primele puncte ale „Tricolorilor” în Liga Națiunilor: România-Polonia, 2-1 la București. Ambele echipe au avut un gol anulat

1 minut de citit Publicat la 23:43 14 Noi 2026 Modificat la 23:43 14 Noi 2026

Imagine din meciul România - Polonia din Liga Națiunilor. Foto: Hepta

România a învins, sâmbătă seară, Polonia în Liga Națiunilor, cu 2 la 1 pe Arena Națională din București. Inițial, Polonia a marcat primul gol, însă a fost anulat din cauza unui offside. Ulterior, și România a avut un gol anulat. După meciul de sâmbătă, „Tricolorii” au obținut primele puncte din Grupa 4B.

România a câștigat acasă returul împotriva Poloniei din Liga Națiunilor, după ce a pierdut cu 6 la 0 în Varșovia. În minutul 7, Robert Lewandowski a marcat, însă golul a fost anulat pentru offisde. Ulterior, și Florinel Coman a înscris, însă golul a fost anulat din cauza unui fault anterior.

Astfel, scorul a fost deschis în minutul 68 de jucătorul Craiovei, Alexandru Cicăldău, iar Dennis Man a mărit avantajul în minutul 72. Doar 10 minute mai târziu, Polonia a redus diferența prin Marcel Regula.

Potrivit statisticilor de pe Flashscore, „Tricolorii” au avut 44% posesie, 11 șuturi totale și 4 pe poartă, în timp ce Polonia a avut 56% posesie, 15 șuturi totale și 3 pe poartă.

Țara noastră a pierdut, până acum, cu 3-1 în fața Suediei (2-1 în tur, 1-0 în retur), 4-2 în fața Bosniei (tur) și cu 6-0 în fața Poloniei (tur).

Următorul meci al „Tricolorilor” este returul cu Bosnia și Herțegovina, care se va juca pe 17 noiembrie, pe stadionul din Zenica.