Polonia - România 6-0, în Liga Naţiunilor. Tricolorii au suferit o umilinţă de proporţii la Varşovia. Lewandowski ne-a dat 3 goluri

1 minut de citit Publicat la 23:47 02 Oct 2026 Modificat la 00:15 03 Oct 2026

Ianis Hagi a fost titular în Polonia - România 6-0, în Liga Naţiunilor. Foto: Agerpres

Naţionala României a fost zdrobită de Polonia cu scorul de 6-0 (1-0), vineri seara, pe Stadionul Naţional din Varşovia, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor la fotbal.

Golurile polonezilor au fost marcate de Robert Lewandowski (24, 47 și 86), Virgil Ghiță (autogol, 49), Piotr Zielinski (minutul 62) și Jan Bednarek (minutul 66). România a jucat în 10 oameni din minutul 22, când Radu Drăgușin a fost eliminat direct după un fault asupra lui Lewandowski.

Echipele de start au fost:

Polonia: 1. Marcin Bulka - 2. Matty Cash, 5. Jan Bednarek, 14. Jakub Kiwior, 19. Przemyslaw Frankowski - 20. Sebastian Szymanski, 16. Wiktor Nowak, 10. Piotr Zielinski, 21. Nicola Zalewski - 11. Karol Swiderski, 9. Robert Lewandowski (căpitan). Selecţioner: Jan Urban.

Rezerve: 12. Mateusz Kochalski, 22. Slawomir Abramowicz - 4. Tomasz Kedziora, 13. Mateusz Zukowski, 15. Tymoteusz Puchacz, 23. Kacper Potulski, 3. Norbert Wojtuszek, 6. Bartosz Slisz, 8. Kacper Urbanski, 7. Oskar Pietuszewski, 17. Michal Skoras, 18. Marcel Regula.

România: 12. Otto Hindrich - 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 5. Virgil Ghiţă, 11. Nicuşor Bancu - 18. Răzvan Marin, 17. Tudor Băluţă - 20. Dennis Man, 14. Ianis Hagi (căpitan), 13. Valentin Mihăilă - 9. Daniel Bîrligea. Selecţioner: Gheorghe Hagi.

Rezerve: 1. Ionuţ Radu, 16. Valentin Cojocaru - 4. Andrei Coubiş, 15. Andrei Borza, 22. Bogdan Racoviţan, 23. Tony Strata, 6. Marius Marin, 8. Alexandru Cicâldău, 10. Nicolae Stanciu, 19. Cătălin Cîrjan, 21. Olimpiu Moruţan, 7. Florin Tănase.

Arbitru: Urs Schnyder; arbitri asistenţi: Marco Zuercher, Benjamin Zuercher; al patrulea oficial: Sven Wolfensberger (toţi din Elveţia)

Arbitru video: Fedayi San; arbitru asistent video: Michele Schmoelzer (ambii din Elveţia)

Observator UEFA pentru arbitri: Dejan Filipovic (Serbia); Delegat UEFA: Nils Fisketjonn (Norvegia).