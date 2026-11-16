Cine transmite la TV meciul Bosnia și Herțegovina - România din Liga Națiunilor și la ce oră începe

1 minut de citit Publicat la 10:46 16 Noi 2026 Modificat la 10:46 16 Noi 2026

Imagine de la meciul România-Polonia din Liga Națiunilor, câștigat cu 2-1 de „Tricolori”. Foto: Hepta

România a învins, sâmbătă seară, Polonia în Liga Națiunilor, cu 2 la 1 pe Arena Națională. Astfel „Tricolorii” au obținut primele puncte în Grupa 4B. După reușita din București, România merge la Zenica, marți, pentru returul cu Bosnia și Herțegovina.

România a câștigat acasă returul împotriva Poloniei din Liga Națiunilor, după ce a pierdut cu 6 la 0 în Varșovia. În minutul 7, Robert Lewandowski a marcat, însă golul a fost anulat pentru offisde. Ulterior, și Florinel Coman a înscris, însă golul a fost anulat din cauza unui fault anterior.

Astfel, scorul a fost deschis în minutul 68 de jucătorul Craiovei, Alexandru Cicăldău, iar Dennis Man a mărit avantajul în minutul 72. Doar 10 minute mai târziu, Polonia a redus diferența prin Marcel Regula.

Antena 1 transmite Bosnia - România pe 17 noiembrie

Meciul dintre Bosnia și România se vede, la fel ca cel cu Polonia, pe Antena 1 și Antena PLAY, de la ora 21:45.

Stadion Bilino Polje din Zenica are o capacitate de 15.292 de locuri. Bosnia a câștigat ultimele trei meciuri directe.

Clasamentul în grupa României din Liga Națiunilor

Țara noastră a pierdut, până acum, cu 3-1 în fața Suediei (2-1 în tur, 1-0 în retur), 4-2 în fața Bosniei (tur) și cu 6-0 în fața Poloniei (tur), dar a câștigat, sâmbătă, cu Polonia în retur (2-1), obținând primele puncte.

Astfel, clasamentul Grupei 4 din Liga B a Ligii Națiunilor este următorul: