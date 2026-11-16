Cel mai bogat om din Africa schimbă strategia: După ce a importat 4.000 de TIR-uri CNG, lansează primul camion electric asamblat local

2 minute de citit Publicat la 14:03 16 Noi 2026 Modificat la 14:03 16 Noi 2026

Cel mai bogat om din Africa, miliardarul nigerian Aliko Dangote, în septembrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Cel mai bogat om din Africa, miliardarul nigerian Aliko Dangote, își extinde ambițiile pe piața vehiculelor comerciale, trecând de la importul a mii de camioane alimentate cu gaz natural comprimat (CNG) din China la introducerea vehiculelor electrice, prin parteneriatul său cu gigantul auto chinez Sinotruk, potrivit Business Insider Africa.

Noul vehicul electric a fost prezentat pe 15 noiembrie 2026, la unitatea de asamblare Dangote Sinotruk West Africa Limited din Ikeja, Lagos, marcând intrarea companiei pe piața asamblării vehiculelor comerciale electrice.

Această evoluție adaugă camioanele electrice la portofoliul existent al companiei, care include camioane de mare tonaj, autobasculante, camionete pick-up, camioane ușoare și autobuze.

Cea mai recentă inițiativă extinde implicarea lui Dangote în transportul cu combustibili alternativi dincolo de tehnologia CNG, în condițiile în care companiile sale explorează tehnologii care ar putea reduce dependența de transportul convențional alimentat cu motorină.

Totuși, achiziția camioanelor CNG a fost realizată de Dangote Petroleum Refinery pentru distribuția carburanților, în timp ce camionul electric este introdus prin intermediul societății mixte Dangote-Sinotruk.

A primit din China 4.000 de camioane alimentate cu gaz natural comprimat

În august 2025, Dangote Refinery a început să primească din China 4.000 de camioane alimentate cu gaz natural comprimat (CNG), în cadrul unei investiții de 720 de miliarde de naira (aproximativ 438 de milioane de euro), destinată programului său național de distribuție a produselor petroliere.

Prima tranșă de camioane a început să încarce produse petroliere pentru distribuție în septembrie 2025, inițiativa fiind concepută pentru a reduce dependența de transportatorii de carburanți terți.

Vorbind la evenimentul de prezentare a camionului electric, Devakumar V.G. Edwin, vicepreședinte al grupului Dangote Industries Limited, a declarat că firma răspunde schimbărilor tehnologice din industria globală a vehiculelor comerciale.

„Astăzi, facem un nou pas important, în condițiile în care economia globală caută soluții de afaceri sustenabile, adică vehicule care să protejeze și mediul înconjurător. Prin urmare, am adoptat tehnologia CNG, iar acum trecem la tehnologia electrică. Aceasta este o tehnologie care revoluționează întreaga lume”, a declarat Edwin.

Potrivit publicației The Cable, Edwin a afirmat că vehiculele comerciale electrice ar putea reduce costurile de exploatare și emisiile de gaze de eșapament, deși beneficiile vor depinde de prețul energiei electrice, infrastructura de încărcare și tipul de utilizare a acestora.

„Vehiculul comercial electric oferă posibilitatea reducerii costurilor de exploatare și a emisiilor de gaze de eșapament. În funcție de utilizare, de costul energiei electrice și de infrastructura de încărcare, acesta va aduce beneficii considerabile oamenilor”, a adăugat el.

Primul camion cu energie nouă asamblat în Africa

Președintele grupului Sinotruk, Liu Wei, a declarat că parteneriatul a asamblat local peste 8.000 de vehicule de la momentul în care primul camion de mare tonaj a ieșit de pe linia de asamblare din Nigeria, în 2017. Acesta a descris camionul electric drept primul camion cu energie nouă asamblat pe continentul african.

Compania afirmă că pregătește infrastructura de încărcare, furnizarea pieselor de schimb și serviciile postvânzare, precum și programe de pregătire tehnică pentru inginerii și tehnicienii nigerieni.

Cu toate acestea, compania nu a dezvăluit prețul camionului electric, capacitatea bateriei, autonomia sau volumele de producție planificate, ceea ce lasă încă semne de întrebare cu privire la lansarea sa comercială și la potențialul de adoptare în rândul operatorilor de transport.