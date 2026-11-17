O familie din Spania caută pe cineva care să locuiască gratuit într-o casă cu piscină, cu câteva mici condiții

2 minute de citit Publicat la 15:44 17 Noi 2026 Modificat la 15:44 17 Noi 2026

O familie din Spania caută o persoană care să locuiască gratuit într-o casă cu grădină, livadă de legume și piscină. Foto: Getty Images

O familie din Spania caută o persoană care să locuiască gratuit într-o casă cu grădină și piscină, în schimbul ajutorului oferit la îngrijirea celor doi copii și la treburile gospodărești. Oferta este publicată pe platforma Workaway și se adresează, de preferință, unei femei care are cunoștințe de grădinărit și căreia îi place să petreacă timp cu copiii, potrivit Noticias Trabajo.

Locuința se află în localitatea La Secuita, la aproximativ nouă kilometri de Tarragona, în nord-estul Spaniei. Jorge și Yolanda, gazdele, au doi copii, Sara, în vârstă de 13 ani, și Hugo, de 11 ani, precum și un câine pe nume Milú.

Casa are spații generoase, o grădină cu o mică zonă de cultivare a legumelor și o piscină, disponibilă în sezonul cald. Familia pune la dispoziție o cameră individuală, iar persoana care acceptă oferta va putea locui alături de ei și va avea ocazia să descopere zona, tradițiile și gastronomia locală.

Gazdele caută pe cineva dispus să ajute atât la supravegherea copiilor, cât și la întreținerea locuinței și a grădinii.

Ce responsabilități va avea persoana care acceptă oferta

Principala sarcină va fi sprijinirea familiei în privința celor doi copii. Yolanda este profesoară de limbi străine la un liceu și lucrează de dimineață până la ora 15:00. Jorge este pompier și are ture care pot dura până la 24 de ore, urmate de trei zile libere.

Din acest motiv, familia caută o persoană care să supravegheze copiii în perioadele în care părinții sunt ocupați. Reprezintă un avantaj dacă aceasta are permis de conducere pentru a-i duce și aduce de la școală și dacă poate conversa cu ei în limba engleză, ajutându-i astfel să o exerseze.

Printre responsabilități se numără transportul copiilor de la școală, însoțirea lor la diferite activități, petrecerea timpului liber împreună și ajutorul la teme.

În plus, persoana selectată va trebui să se ocupe de plante și de grădină, să contribuie la curățenie, să păstreze ordinea și să ajute la pregătirea mâncării. Ocazional, ar putea fi nevoie și de mici lucrări de întreținere a casei sau de îngrijirea câinelui familiei.

Cameră privată, internet și acces la piscină

În schimbul ajutorului oferit, voluntarul va beneficia de o cameră individuală în locuința familiei, acces la internet, grădină și piscină.

Un alt avantaj este poziționarea casei. În localitatea La Secuita se pot face plimbări cu bicicleta și există posibilitatea practicării mai multor activități sportive, precum padel, zumba, yoga, pilates, gimnastică sau echitație.

Tarragona se află la aproximativ nouă kilometri distanță, iar localitatea este conectată cu orașul prin curse de autobuz. În apropiere se găsesc și plaje, unde pot fi practicate sporturi nautice. De asemenea, orașul oferă posibilitatea vizitării unor obiective istorice incluse în patrimoniul UNESCO.

Jorge și Yolanda spun că sunt pasionați de drumeții, iar Yolanda este dispusă să îi arate voluntarului și alte locuri din împrejurimi.

Oferta este valabilă pentru o singură persoană, gazdele precizând că preferă o femeie. Cei interesați pot aplica direct prin intermediul platformei Workaway.