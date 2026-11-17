NASA invită întreaga omenire să „strălucească pentru Voyager 1”. Și românii pot trimite un mesaj în cod Morse în spațiu, cu telefonul

4 minute de citit Publicat la 14:20 17 Noi 2026 Modificat la 14:29 17 Noi 2026

Reprezentare artistică a unei sonde spațiale Voyager și mesajul VGR în cod Morse. Credit foto: NASA/ JPL-Caltech

Există momente în istoria explorării spațiului care ne amintesc cât de departe a ajuns omenirea și cât de mult ne mai desparte de necunoscut. NASA le propune oamenilor din întreaga lume să participe la un astfel de moment: o inițiativă simbolică prin care publicul este invitat să transmită, prin telefon, un mesaj în cod Morse dedicat sondei Voyager 1, nava spațială care ajunge miercuri mai departe de Pământ decât orice alt obiect construit de om.

Inițiativa marchează un moment special pentru una dintre cele mai impresionante misiuni spațiale din istorie. Lansată în 1977, Voyager 1 continuă să călătorească prin spațiul interstelar, purtând cu ea o parte din povestea civilizației umane.

De această dată, NASA vrea ca oamenii să devină parte din poveste, nu doar să o urmărească de la distanță.

Voyager 1 va ajunge la o distanță uluitoare: un semnal luminos va avea nevoie de 24 de ore pentru a o ajunge

Momentul ales de NASA nu este întâmplător. Pe 18 noiembrie 2026, Voyager 1 va atinge o distanță de o zi-lumină (one light-day) față de Pământ.

Mai exact, Voyager 1 se va afla la peste 25,9 miliarde de kilometri de planeta noastră, adică peste 16 miliarde de mile. Aceasta este o distanță atât de mare încât luminii, care călătorește cu aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă, îi va lua 24 de ore să parcurgă drumul dintre Pământ și sondă.

Este un prag simbolic și științific impresionant: niciun alt obiect construit de oameni nu a ajuns atât de departe.

Pentru a marca evenimentul, NASA a lansat campania internațională „Shine Bright for Voyager’s Light-Day”, prin care îi invită pe oameni să participe la o celebrare colectivă în seara zilei de 17 noiembrie, după apusul Soarelui.

Ideea este simplă, dar spectaculoasă: oamenii sunt invitați să îndrepte o sursă de lumină spre cer și să transmită, prin cod Morse, simbolurile V-G-R, indicativul misiunii Voyager.

Cum pot participa românii la inițiativa NASA

Participarea nu presupune echipamente speciale și nici cunoștințe avansate de astronomie sau de cod Morse. Este suficient un telefon mobil, o lanternă sau o altă sursă de lumină.

NASA a pregătit inclusiv un instrument online care poate transforma telefonul sau tableta într-un semnalizator automat. Acesta va clipi în cod Morse, reproducând indicativul VGR.

Cei care preferă să transmită manual mesajul pot folosi următoarea succesiune:

V: trei clipiri scurte și una lungă.

trei clipiri scurte și una lungă. G: două clipiri lungi și una scurtă.

două clipiri lungi și una scurtă. R: o clipire scurtă, una lungă și încă una scurtă.

Semnalul poate fi repetat timp de aproximativ un minut.

NASA îi încurajează pe participanți să fotografieze sau să filmeze momentul și să distribuie imaginile pe rețelele sociale, folosind mențiunea @NASA. Astfel, inițiativa poate deveni o celebrare globală, la care să participe oameni din cât mai multe țări.

Semnalul luminos este unul simbolic, destinat celebrării momentului. Nu este o transmisie radio către Voyager 1 și nu există garanția că sonda va recepționa lumina telefoanelor de pe Pământ. Instrumentul online reproduce codul Morse prin lumina ecranului, nu transmite un mesaj radio către navă.

Instrumentul oficial NASA poate fi accesat aici: Shine Bright for Voyager .

O sondă lansată în 1977, care continuă să exploreze necunoscutul

Povestea Voyager 1 a început în urmă cu aproape jumătate de secol. NASA a lansat sonda pe 5 septembrie 1977, cu misiunea inițială de a explora planetele exterioare ale Sistemului Solar.

De-a lungul călătoriei sale, Voyager 1 a transmis informații esențiale despre Jupiter și Saturn, contribuind la schimbarea modului în care oamenii de știință înțeleg aceste lumi îndepărtate.

În 2012, sonda a devenit primul obiect construit de om care a intrat în spațiul interstelar, traversând heliopauza, limita regiunii dominate de vântul solar și de câmpul magnetic al Soarelui.

Sora sa geamănă, Voyager 2, a ajuns în spațiul interstelar în 2018.

Ambele sonde continuă să furnizeze date științifice, în ciuda distanțelor enorme și a limitărilor tehnice generate de vechimea echipamentelor.

Un mesaj al omenirii călătorește deja spre stele

Există și un detaliu emoționant care face această aniversare și mai specială.

Voyager 1 și Voyager 2 transportă la bord câte un disc de aur, cunoscut sub numele de Golden Record. Acesta a fost conceput ca un mesaj adresat eventualelor civilizații extraterestre care ar putea descoperi sondele în viitor.

Discurile conțin sunete de pe Pământ, muzică din diferite culturi, imagini și mesaje care încearcă să prezinte diversitatea vieții și a civilizației umane.

Printre mesajele incluse se află și expresia latină „Ad astra per aspera”, care poate fi tradusă prin „Spre stele, prin dificultăți”. Aceasta este redată chiar în cod Morse.

Este o coincidență simbolică remarcabilă: acum, după aproape 50 de ani, NASA îi invită din nou pe oamenii de pe Pământ să folosească acest limbaj simplu pentru a celebra călătoria sondei.

De ce contează acest moment pentru omenire

Inițiativa NASA nu este doar despre un record de distanță. Este și o ocazie de a privi în urmă la ceea ce a reușit omenirea prin știință, inginerie și curiozitate.

Într-o perioadă în care explorarea spațiului se concentrează tot mai mult pe Lună, Marte și viitoarele misiuni cu echipaj uman, Voyager 1 rămâne un simbol al dorinței de a explora ceea ce se află dincolo de limitele cunoscute.

Sonda a fost lansată într-o perioadă în care internetul nu exista în forma actuală, telefoanele mobile erau departe de a deveni obiecte cotidiene, iar calculatoarele aveau capacități incomparabil mai mici decât dispozitivele pe care le folosim astăzi.

Și totuși, Voyager 1 continuă să călătorească prin spațiul interstelar.

Pe 17 noiembrie, NASA îi invită pe oameni să ridice o lumină spre cer. Nu pentru că un telefon mobil ar putea comunica direct cu o sondă aflată la peste 25 de miliarde de kilometri, ci pentru a marca împreună o realizare care aparține întregii omeniri.

Timpul rămas până când sonda Voyager 1 va marca momentul istoric poate fi consultat AICI.