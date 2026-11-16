18 noiembrie 2026, ziua când un obiect creat de om va ajunge la o zi-lumină de Pământ. Voyager 1 călătorește de 50 de ani

2 minute de citit Publicat la 10:53 16 Noi 2026 Modificat la 10:53 16 Noi 2026

Reprezentare artistică a unei sonde spațiale Voyager. Credit foto: NASA/ JPL-Caltech

Pe 18 noiembrie, Voyager 1 va deveni primul obiect creat de om care va ajunge la o distanță de o zi-lumină față de Pământ, potrivit informațiilor publicate de NASA.

Lansată în 1977, sonda spațială se află de aproape 50 de ani într-o călătorie prin spațiu, iar la atingerea acestui prag se va afla la aproximativ 25,9 miliarde de kilometri de planeta noastră.

Evenimentul marchează o premieră în explorarea spațială și evidențiază performanța unei misiuni care continuă să transmită date din spațiul interstelar.

Sonda Voyager ajunge la o zi-lumină de Pământ pe 18 noiembrie

Potrivit NASA, miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 5:16 EST (12:16, ora României), sonda Voyager 1 va atinge distanța de 16,09 miliarde de mile, echivalentul a aproximativ 25,9 miliarde de kilometri față de Pământ.

Acest prag reprezintă o premieră: niciun alt obiect construit de oameni nu a ajuns până acum atât de departe de planeta noastră. Din acel moment, lumina sau un semnal radio transmis de pe Pământ va avea nevoie de aproximativ 24 de ore pentru a ajunge la sondă. În sens invers, informațiile transmise de Voyager 1 vor parcurge același interval de timp până să fie recepționate pe Pământ.

Lansată pe 5 septembrie 1977, de la Cape Canaveral, Florida, Voyager 1 a fost proiectată inițial pentru explorarea planetelor gigantice din Sistemul Solar. Sonda a survolat Jupiter și Saturn, transmițând imagini și informații esențiale despre aceste planete și despre sateliții lor naturali.

În august 2012, Voyager 1 a devenit primul obiect construit de om care a intrat în spațiul interstelar, traversând heliopauza, limita exterioară a heliosferei, regiunea influențată de vântul solar și de câmpul magnetic al Soarelui.

Deși a fost proiectată pentru o misiune mult mai scurtă, sonda continuă să funcționeze și să transmită date științifice. Pentru a-i prelungi durata de viață, inginerii NASA au oprit treptat unele instrumente și sisteme, în încercarea de a conserva energia disponibilă.

Voyager 1 are și o importanță simbolică. La bordul său se află discul de aur (Golden Record), un mesaj destinat eventualelor civilizații extraterestre, care conține sunete, muzică, imagini și saluturi în mai multe limbi ale Pământului.

Ce înseamnă o zi-lumină

O zi-lumină reprezintă distanța pe care lumina o parcurge în 24 de ore. Nu este o unitate de timp, ci una de măsurare a distanței, utilizată pentru a exprima dimensiunile uriașe ale Universului.

Lumina se deplasează în vid cu o viteză de aproximativ 299.792 de kilometri pe secundă. Într-o singură zi, aceasta parcurge aproximativ 25,9 miliarde de kilometri. Aceasta este distanța pe care Voyager 1 o va atinge pe 18 noiembrie 2026.

Pentru comparație, lumina Soarelui ajunge pe Pământ în aproximativ 8 minute și 20 de secunde, în timp ce un semnal radio transmis către Marte poate avea nevoie de câteva minute până la peste 20 de minute, în funcție de poziția celor două planete.

În cazul lui Voyager 1, distanța este atât de mare încât comunicarea cu sonda a devenit o provocare tehnologică. Chiar dacă semnalele radio călătoresc cu viteza luminii, echipele de la sol trebuie să aștepte aproximativ o zi pentru ca o comandă să ajungă la sondă și încă o zi pentru a primi un răspuns.

Pragul de o zi-lumină reprezintă, astfel, nu doar o performanță inginerească, ci și o demonstrație a distanțelor pe care omenirea a reușit să le exploreze cu ajutorul tehnologiei.