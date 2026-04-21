NASA a oprit încă un instrument de la bordul sondei Voyager 1 pentru a economisi energia

1 minut de citit Publicat la 09:40 21 Apr 2026 Modificat la 09:42 21 Apr 2026

Voyager 1 se află la peste 24 de miliarde de km de Terra. Foto: Getty Images

Inginerii NASA au oprit încă un instrument de pe Voyager 1 pentru a păstra energia celei mai îndepărtate sonde trimise vreodată în spaţiu, notează Agerpres.

Experimentul cu particule de energie redusă (LECP) a fost oprit vineri (17 aprilie) pentru a se asigura că Voyager 1 are mai mult timp disponibil pentru a-şi continua explorarea spaţiului dincolo de Sistemul Solar.

Lansată în 1977, Voyager 1 a părăsit Sistemul Solar pe 25 august 2012, trecând printr-o bulă de particule ionizate numită Heliopauză, care marchează limita exterioară a domeniului cosmic al Soarelui. Această sondă a devenit cel mai îndepărtat obiect creat de om faţă de Pământ, la peste 24 de miliarde de kilometri distanţă.

Voyager 1 şi sonda geamănă, Voyager 2 au furnizat date vitale despre aşa-numitul mediu interstelar. Faptul că sunt în prezent singurele sonde spaţiale dincolo de Sistemul Solar înseamnă că sunt poziţionate într-o poziţie unică pentru a colecta aceste informaţii.

LECP operează la bordul Voyager 1 aproape de la lansare. Obiectivul experimentului a fost de a măsura particulele încărcate cu energie din Sistemul Solar şi dincolo de acesta, cum ar fi ionii, electronii şi aşa-numitele raze cosmice.

Alegerea de a opri LECP nu a fost întâmplătoare. Inginerii NASA au convenit cu ani în urmă asupra ordinii în care instrumentele Voyager 1 ar trebui oprite pentru a conserva energia nucleară în scădere a sondei spaţiale. Instrumentul LECP al Voyager 2 a fost oprit în martie 2025.

Gemenele Voyager au părăsit Pământul cu seturi identice de 10 instrumente, dintre care doar trei rămân operaţionale pe ambele sonde spaţiale.