Blue Origin anunță că va relua zborurile spațiale până la finalul anului, după explozia rachetei New Glenn

Operațiunea de duminică a fost doar al treilea zbor al rachetei New Glenn.Foto: Getty Images

Directorul general al Blue Origin, compania spaţială înfiinţată de miliardarul american Jeff Bezos, a dat asigurări în noaptea de luni spre marţi că vehiculele spaţiale ale acestei companii vor zbura "din nou înainte de sfârşitul acestui an", la doar câteva zile după explozia spectaculoasă a rachetei New Glenn în timpul unui test efectuat la sol, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Acum, când avem acces la rampa de lansare şi clădirea de asamblare, putem să vă împărtăşim câteva veşti bune", a scris Dave Limp pe reţeaua X.

Potrivit constatărilor făcute de compania americană, mai multe infrastructuri din acel sit, inclusiv rezervoarele de combustibili şi de carburanţi, au rămas "în stare bună", în pofida recentei explozii de amploare a rachetei New Glenn.

„Vom zbura din nou înainte de sfârşitul acestui an", a continuat directorul general al Blue Origin, o companie obişnuită să facă previziuni optimiste.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, declarase puţin mai devreme pentru postul de televiziune CNBC că va fi nevoie de "mult timp pentru a repara" rampa de lansare care a fost avariată.

Joia trecută, în jurul orei locale 21:00, racheta New Glenn, cea mai puternică dezvoltată de Blue Origin, a luat foc în perimetrul bazei spaţiale Cape Canaveral din Florida în timpul unui test de aprindere a motoarelor, efectuat înaintea unui zbor, provocând o imensă sferă de foc.

Deşi anomaliile în timpul testelor care preced lansările sunt relativ frecvente, astfel de explozii sunt rare, iar amploarea celei de joia trecută a stârnit temeri legate de avarierea gravă a singurei rampe de lansare de care dispune compania Blue Origin pentru această rachetă.

Potrivit unor fotografii publicate vineri de presa de specialitate, pagubele păreau importante, cu mai multe structuri prăbuşite pe sol.

Incidentul, ale cărui cauze nu sunt deocamdată cunoscute, ameninţă să întârzie proiectele companiei Blue Origin, dar şi pe cele ale NASA, care mizează pe această rachetă, precum şi pe racheta Starship a companiei rivale SpaceX, înfiinţată de Elon Musk, pentru proiectele sale de explorare a Lunii.