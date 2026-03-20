„Proiectul Sunrise”: Blue Origin vrea să lanseze 51.600 de sateliți pentru amplasarea centrelor de date în spațiu

Compania aerospaţială a lui Jeff Bezos, Blue Origin, a depus joi o cerere la Comisia Federală de Comunicaţii din SUA (FCC) pentru a lansa până la 51.600 de sateliţi în scopul amplasării unor centre de date în spaţiu, bazându-se pe propria reţea de internet spaţială anunţată în ianuarie. Acest aşa-numit „Proiect Sunrise” face parte dintr-un efort mai amplu al mai multor companii tehnologice majore din SUA, Google, SpaceX şi Amazon, pentru a muta în spaţiu cerinţele masive de putere de calcul ale revoluţiei inteligenţei artificiale, transmite vineri AFP, potrivit Agerpres.

Cererea de centre de date se confruntă deja cu „obstacole severe” pe Pământ pentru a ţine pasul cu dezvoltarea acestei tehnologii, susţine Blue Origin în sprijinul cererii sale, care a fost analizată vineri de AFP.

„Proiectul Sunrise va atenua presiunea tot mai mare asupra comunităţilor şi resurselor naturale din Statele Unite prin mutarea puterii de calcul care consumă multă energie şi apă în spaţiu, reducând cererea de terenuri şi presiunea asupra reţelelor de apă şi electricitate”, susţine compania multimiliardarului Jeff Bezos, fondatorul Amazon.

Proiectul Sunrise ar consta dintr-o constelaţie de sateliţi pe orbita joasă a Pământului, între 500 şi 1.800 km în altitudine, de o scară fără precedent. Constelaţia Starlink a SpaceX, care oferă o reţea de internet de mare viteză la nivel mondial, are aproximativ 7.800 de sateliţi operaţionali.

Proiectul Sunrise se aşteaptă să se bazeze pe reţeaua de comunicaţii laser intersatelit TeraWave, pe care Blue Origin a prezentat-o în ianuarie, vizând lansarea sa până în 2027.

Această reţea va fi dedicată clienţilor instituţionali, în timp ce Starlink şi Leo, reţeaua Amazon aflată în prezent în desfăşurare, vizează şi publicul larg.

Cei mai optimişti prevăd centre de date operaţionale în spaţiu înainte de sfârşitul deceniului. CEO-ul Blue Origin, Dave Limp, a menţionat recent un interval de timp de cinci până la zece ani. Însă mulţi specialişti pun încă la îndoială rezistenţa procesoarelor pe orbită, având în vedere temperaturile extreme şi nivelurile ridicate de radiaţii.

Luni, Nvidia, principalul producător mondial de cipuri pentru AI, a anunţat că finalizează cipuri concepute special pentru centrele de date orbitale.