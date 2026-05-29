Programul "Străzi deschise" organizează evenimente dedicate copilăriei, în weekend-ul 30–31 mai. Orarul şi restricţiile de circulaţie

2 minute de citit Publicat la 18:18 29 Mai 2026 Modificat la 18:18 29 Mai 2026

Programul "Străzi Deschise" va fi dedicat copiilor sâmbătă și duminică și include spectacole, ateliere creative, parade, momente artistice în aer liber, dar și o petrecere cu confeti. Traficul rutier va fi restricţionat.

"Cei mici sunt invitați să participe la o varietate de ateliere interactive și educative - de la pictură pe nisip, colorat zmee, reciclare creativă, modelaj de baloane, improvizație și experimente de știință distractivă, până la activități dedicate descoperirii lumii reptilelor, susținute de Reptiland", a informat ARCUB, notează Agerpres.

Un atelier interactiv de prim ajutor și gestionare a situațiilor de urgență este organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Dealul Spirii' București-Ilfov.

Totodată, publicul este invitat să descopere atelierele de pictură pe lemn în stil săsesc, de pictură pe sacoșe, pietre și semne de carte din lemn, photo corner, activități inspirate de Festivalul Săptămâna Haferland, care se va desfășura în zece sate săsești transilvănene la începutul lunii august, menționează sursa citată.

Seria activităților va include: hub-ul creativ pentru juniori, susținut de Fieldstar, și turul ghidat 'Orașul construit și orașul pierdut', dedicat descoperirii orașului prin poveștile sale mai puțin cunoscute.

'Atmosfera de sărbătoare va fi conturată cu parade și momente itinerante cu personaje îndrăgite, precum Donald & Daisy, Lilo&Stitch și Sonic, dar și Parada personajelor de poveste susținută de Teatrul 'Ion Creangă' sau Parada Jugendblaskapelle Kronstadt, prezentată de protagoniștii Festivalului Săptămâna Haferland', adaugă ARCUB.

Teatrul Ion Creangă va prezenta spectacolul pentru copii 'Magia Ghicitorilor', iar Teatrul de Animație Țăndărică îi invită pe cei mici la spectacolul 'Motanul Încălțat'.

Nu vor lipsi momente de magie susținute de Magitot, performance-uri cu marionete, recitaluri corale din Programul Național Cantus Mundi și spectacolul muzical pentru copii 'Călătorie muzicală în lumea Tzitzi-Poc'.

Participanții vor putea descoperi, de asemenea, expoziția de automobile 'Antebelum la Palat', organizată de Retromobil Club România în zona Parcului Kretzulescu, care aduce pe Calea Victoriei o selecție de automobile antebelice și o incursiune în patrimoniul automobilistic al începutului de secol XX.

'Unul dintre cele mai așteptate momente ale weekendului va avea loc sâmbătă, între orele 18:00 și 20:00, în zona Palatului CEC, unde copiii și părinții sunt invitați la 'Confetti Party & Kids DJ Set', powered by Kiss FM. Conceput ca un moment de celebrare a Zilei Copilului în spațiul public, evenimentul aduce muzică, dans, animație și o ploaie de confeti pe Calea Victoriei, într-un format dedicat copiilor de toate vârstele', anunță organizatorii.

Programul complet este disponibil pe www.arcub.ro și www.pmb.ro.

Traseu și restricții de circulație

În fiecare weekend, Calea Victoriei devine pietonală pe segmentul de drum cuprins între bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, între orele 10:00-22:00, fără afectarea intersecțiilor.

Traficul rutier se reia pe timpul nopții (sâmbătă spre duminică), de la ora 22:00 până la ora 9:00. Se va permite traversarea pe str. Știrbei Vodă, str. C.A. Rosetti, str. Dem I. Dobrescu, str. Ion Câmpineanu, bd. Regina Elisabeta.

Sâmbătă și duminică, str. Ion Brezoianu nu devine pietonală.