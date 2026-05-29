Sondaj: Costul vieții, recesiunea și cheltuielile neprevăzute sunt principalele temeri ale românilor în 2026

Publicat la 11:40 29 Mai 2026 Modificat la 11:40 29 Mai 2026

Cheltuielile românilor au ajuns la peste 85% din buget. Foto: Getty Images

Peste două treimi (68%) dintre români susțin că principala lor temere pentru următorul an este creșterea costului vieții, ceea ce îi determină să reducă cheltuielile, dar și să caute soluții pentru a evita riscurile și a-și proteja stabilitatea financiară, arată un sondaj realizat pe un eșantion de 1.006 angajați la nivel național, potrivit Agerpres.

Pe lângă costuri, aproape 42% se tem și de riscul unei crize economice generale, iar 40% sunt îngrijorați și de eventuale cheltuieli neprevăzute majore cu care s-ar putea confrunta în acest an, precum problemele de sănătate sau reparațiile urgente, semn că presiunea financiară și nevoia de siguranță domină tot mai mult deciziile de zi cu zi, potrivit tbi bank.

„Asistăm la o schimbare tot mai vizibilă în atitudinea oamenilor. Astfel, criterii precum stabilitatea, utilitatea și capacitatea de a face față unor situații neprevăzute cântăresc mai mult decât în trecut.

Într-un climat economic marcat de volatilitate, oamenii caută soluții care le oferă mai multă claritate, adaptabilitate și echilibru în administrarea finanțelor.

În acest context, este de așteptat ca interesul pentru instrumente care susțin planificarea financiară și reduc vulnerabilitatea în fața riscurilor să crească accelerat în perioada următoare”, a explicat Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank, în prezentarea sondajului dat vineri publicității.

Totodată, peste jumătate dintre români sunt pesimiști în privința evoluției economiei în următoarele 12 luni (52,9%), în timp ce aproape o treime privesc situația cu resemnare (32,8%).

Percepția dominantă în rândul respondenților este că economia traversează o perioadă tot mai fragilă, iar riscul unei crize economice este privit ca un scenariu foarte probabil în următoarele 12 luni. Aproape jumătate dintre respondenți cred că România riscă să intre într-o criză economică cu impact mare asupra populației (47,4%), iar aproape 22% consideră că o astfel de criză este deja inevitabilă.

Peste jumătate dintre respondenți cred că situația lor profesională va rămâne neschimbată (52,7%) în următoarele 12 luni, în timp ce 20% se așteaptă la o deteriorare a condițiilor de muncă sau a veniturilor, iar aproape 14% spun că intenționează să își caute un job mai bun, mai arată sondajul.

Sub rezerva evoluției profesionale, aproape 38% cred că veniturile lor vor rămâne la același nivel, în timp ce peste 8% se așteaptă la scăderi între 5% și 10%, iar 7,5% se tem că veniturile lor s-ar putea reduce cu mai mult de 20%.

Ca urmare, aproape 37% cred că vor fi nevoiți să reducă din consum, 31% se așteaptă ca situația financiară să le afecteze inclusiv cheltuielile esențiale, în timp ce doar 3% se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă a flexibilității financiare. Peste jumătate dintre respondenți spun că vor reduce cheltuielile și datoriile existente (54,4%), în timp ce 30,6% vor să își crească economiile și să reducă expunerea la risc, iar aproape 28% recunosc că intră într-un mod de „supraviețuire financiară”, arată sondajul.

Mai mult, aproape 34% spun că își revizuiesc constant cheltuielile și evită angajamentele pe termen lung, 22% se concentrează pe obiective pe termen scurt și flexibilitate, iar peste 18% amână deciziile financiare importante până când contextul economic va deveni mai clar.

În fața incertitudinilor economice, oamenii devin tot mai prudenți și mai concentrați pe gestionarea atentă a bugetului personal și a planurilor financiare pe termen lung. Aproape 28% spun că sunt rezervați din cauza lipsei de predictibilitate economică, un procent similar afirmă că sunt pregătiți să își ajusteze planurile în funcție de riscuri, iar aproape 19% se concentrează mai degrabă pe protecție financiară decât pe creștere.

Aproximativ 45% spun că adoptă o „prudență calculată” și evită riscurile, în timp ce 25% recunosc că lipsa predictibilității le afectează deciziile financiare, iar 14,5% resimt constant anxietatea legată de presiunea financiară.

Sondajul despre modul în care românii își gestionează banii în 2026 a fost desfășurat online în luna aprilie a acestui an, pe un eșantion total de 1.006 utilizatori de internet din România, dintre care peste 53% sunt bărbați, 66% lucrează în mediul privat, iar aproape 57% au un venit net de peste 4.000 de lei.