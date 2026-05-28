Mai nou se închiriază doar motorul, nu un avion întreg. "Se câștigă atât de mulți bani, încât e mai profitabil să faci asta"

2 minute de citit Publicat la 23:45 28 Mai 2026 Modificat la 23:45 28 Mai 2026

Companiile care închiriază avioane au început, în unele cazuri, să închirieze doar motoarele, nu aeronavele întregi. FOTO: Getty Images

Companiile care închiriază avioane au început, în unele cazuri, să închirieze doar motoarele, nu aeronavele întregi. Motivul este lipsa motoarelor de pe piață, care a făcut ca prețurile de închiriere să crească puternic.

Problemele recente ale companiei americane Spirit Airlines au făcut ca unele aeronave aproape noi de tip A320neo să fie dezmembrate pentru motoare, spun directori și analiști din industrie. Aceste avioane folosesc motoare produse de Pratt & Whitney, care sunt greu de găsit pe piață, după ce grupul american s-a confruntat cu probleme de producție, scrie Financial Times.

Scoaterea acestor motoare pe piață ar putea ajuta la reducerea deficitului din industrie și ar putea permite repunerea în circulație a unor avioane ținute la sol.

Michael O’Leary, șeful Ryanair, a declarat pentru Financial Times că doi mari proprietari de avioane, care și-au recuperat recent aeronavele de la Spirit Airlines, i-au spus că au „scos pur și simplu motoarele de pe avioane”.

Potrivit lui O’Leary, motoarele au ajuns să valoreze atât de mult încât, în unele cazuri, este mai profitabil să fie închiriate separat decât să fie folosit avionul întreg. "Se câștigă atât de mulți bani din motoare, fie de către producători, fie de către furnizorii de motoare de rezervă, încât este mai profitabil să scoți motoarele de pe avion", a adăugat O’Leary.

Lipsa motoarelor este una dintre cele mai mari probleme ale industriei aviatice, în condițiile în care producătorii nu reușesc să țină pasul cu cererea mare pentru avioane Airbus și Boeing.

În același timp, unele motoare moderne au avut probleme tehnice, ceea ce a dus la întârzieri mari la reparații și la lipsa pieselor de schimb.

Din acest motiv, tarifele pentru închirierea motoarelor au crescut mult anul trecut, iar unii proprietari au decis să dezmembreze avioane Airbus A320neo pentru a folosi motoarele separat.

Analistul în aviație Rob Morris spune că alegerea între a închiria un avion întreg sau doar motoarele sale este „întotdeauna complicată”. Totuși, în prezent, cererea mare face ca închirierea motoarelor să fie varianta mai avantajoasă. Potrivit acestuia, piața motoarelor rămâne „foarte tensionată”.

Motoarele produse de CFM International și Pratt & Whitney intră periodic în mentenanță, iar companiile aeriene au nevoie de motoare de rezervă pentru ca avioanele lor să poată continua să zboare în timpul reparațiilor. Din acest motiv, decizia de a închiria motoare sau avionul întreg se ia de la caz la caz, în funcție de starea aeronavei și a motoarelor.

Reintroducerea unui avion pe piață poate fi costisitoare și complicată. De multe ori, trebuie schimbată configurația scaunelor și trebuie eliminate elementele de identitate ale fostei companii aeriene. De aceea, spune Rob Morris, „probabil că acum este mai ușor să muți un motor decât un avion”.