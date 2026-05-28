Portugalia a doborât recordul pentru cea mai caldă zi de mai, în timp ce Europa se confruntă cu un val de caniculă

1 minut de citit Publicat la 22:45 28 Mai 2026 Modificat la 22:45 28 Mai 2026

Portugalia este traversată începând din 20 mai de un val de căldură. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Portugalia a înregistrat cea mai caldă zi din luna mai, cu o temperatură de 40,3 grade Celsius în Mora, un oraș din centrul țării. Temperatura înregistrată miercuri depășește recordul anterior al Portugaliei, de 40 de grade Celsius, stabilit în mai 2001, scrie BBC.

Institutul Portughez pentru Mare și Atmosferă (IPMA) a transmis că Portugalia este traversată începând din 20 mai de un val de căldură care prezintă „o probabilitate mare” de a se extinde până la începutul lunii iunie.

„Actualul val de căldură ar putea deveni cel mai lung (...) și cel mai intens pentru luna mai”, a avertizat Institutul.

Miniștrii din Franța se reunesc pentru a evalua gradul de pregătire al țării în fața valurilor de căldură, în timp ce numărul unu mondial la tenis, Jannik Sinner, s-a retras de la Roland Garros din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Între timp, autoritățile italiene au emis o alertă roșie de caniculă pentru Roma, unde joi s-ar putea înregistra temperaturi de până la 32 de grade Celsius.

Meteorologii estimează că valul de căldură va continua până în weekend, Germania, Spania și Elveția confruntându-se, de asemenea, cu condiții de căldură neobișnuite.

În unele zone din Portugalia, temperaturile vor depăși 35 de grade Celsius joi și vineri, înainte ca valul de căldură să înceapă să se domolească, potrivit serviciului meteorologic național.

Un așa numit „dom de căldură” care rezultă dintr-o masă de aer cald din nordul Africii prinsă sub un sistem de înaltă presiune deasupra Europei de Vest determină temperaturi ridicate care sunt specifice de obicei de la mijlocul verii.

Oamenii de știință spun că schimbările climatice induse de om fac ca evenimentele meteorologice extreme, cum ar fi valurile de căldură, secetele și inundațiile, să fie mai intense, ceea ce duce la depășirea mai frecventă a recordurilor de temperatură.