Se schimbă regulile pentru ridicarea gunoiului în București. Ce înseamnă principiul „plătește pentru cât arunci”

4 minute de citit Publicat la 22:00 28 Mai 2026 Modificat la 22:08 28 Mai 2026

Operatorii serviciului de salubrizare vor trebui să implementeze un sistem de colectare și transport, separat. Foto: Getty Images

Primăriile de sector din București și operatorii serviciilor de salubrizare ar putea fi obligați să implementeze sistemul „plătește pentru cât arunci”, potrivit noului regulament privind serviciul de salubrizare, aflat în dezbatere publică la Primăria Capitalei. De asemenea, potrivit proiectului, bucureștenii vor fi obligați să separe corect deșeurile în cel puțin cinci fracții, care vor fi ulterior colectate și transportate separat, relatează Agerpres.

Principiul va fi implementat conform hotărârilor aprobate la nivel de sector, iar administrațiile locale vor fi obligate să comunice anual PMB stadiul implementării, reiese din proiectul postat pe site-ul Primăriei Capitalei.

Sistemul „plătește pentru cât arunci” reprezintă un model de tarifare diferențiată în gestionarea deșeurilor municipale, fundamentat pe principiul responsabilității individuale a generatorului de deșeuri. Adică cetățenii nu mai plătesc o taxă fixă pentru gunoi, ci în funcție de cantitatea colectată. Scopul lui este să încurajeze oamenii să colecteze separat, dar și să își reducă cantitatea de gunoaie.

Operatorii serviciilor de salubrizare vor trebui să implementeze la rândul lor acest instrument economic pentru deșeurile colectate, bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente: volum, frecvență de colectare, greutatea deșeurilor, saci de colectare personalizați.

De asemenea, operatorii serviciului de salubrizare vor trebui să implementeze un sistem de colectare și transport, separat, bazat pe cel puțin 5 fracții, și anume:

deșeuri biodegradabile;

deșeuri de hârtie-carton;

mase plastice și deșeuri de sticlă;

metal;

deșeuri reziduale;

Colectarea în recipiente a deșeurilor menajere și similare se va realiza astfel:

deșeurile reziduale în recipiente de culoare gri/negru;

biodeșeurile în recipiente de culoare maro;

deșeurile de hârtie și carton, curate, în recipiente de culoare albastră;

deșeurile de plastic și metal în recipiente de culoare galbenă;

deșeurile de sticlă albă/colorată în recipiente de culoare verde;

deșeurile periculoase în containere de culoare roșie;

deșeurile textile în containere special dedicate;

Bucureștenii, obligați să separe deșeurile

Persoanele fizice și juridice au obligația să separe, corect, deșeurile municipale pe fracții.

Deșeurile predominant vegetale care provin din gospodăriile individuale, parcuri verzi, spații verzi vor fi colectate separat și supuse procesului de compostare. Deșeurile alimentare colectate separat vor fi supuse procesului de tratare anaerobă.

Deșeurile biodegradabile și vegetale, neprelucrate termic și nepericuloase, care provin de la asociații de proprietari/locatari, se pot composta în spații special amenajate, în regim individual sau comunitar.

Activitatea are ca scop sensibilizarea cetățenilor și producerea, fără scop de comercializare, de supliment natural pentru sol. Se interzice perceperea de taxe pentru ocuparea spațiului public în astfel de situații.

Locul de amplasare a recipientelor necesare colectării deșeurilor municipale se va face astfel încât distanța până la ferestrele locuințelor să fie mai mare de 10 metri.

Utilajele de măturat și spălat nu pot circula la ore de vârf

De asemenea, potrivit noului regulament, se interzice circulația utilajelor folosite pentru activitățile de măturat mecanizat și spălat pe arterele cu trafic STB în intervalele 6:00-10:00 și 15:30-19:00. De asemenea, colectarea deșeurilor se va realiza pe timpul nopții pentru 30% din programele de colectare.

În vederea diminuării cantităților de pulberi în suspensie din aer, la efectuarea operațiunii de măturat manual pe arterele de circulație cu trafic STB și pe arterele de penetrație și legătură, se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspirație în proporție de cel puțin 75%.

Conform raportului de specialitate, se reduc frecvențele pentru spălat carosabil, iar frecventele pentru stropit vor fi stabilite de autoritățile locale ale sectoarelor, în funcție de necesități.

Totodată, s-au introdus prevederi privind salubrizarea unitară a arterelor, ceea ce înseamnă că o dată pe lună se vor efectua simultan operații de măturat mecanizat și spălat pe anumite artere, cu ajutorul poliției locale pentru a elibera arterele de mașini parcate.

De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare mecanizată și spălare va fi 22:00-6:00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. Operațiile de stropire și spălare nu se realizează în zilele în care plouă mai mult de două ore.

Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7 grade C.

Este interzisă operațiunea de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13:00-17:00 dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată mai mare de 12 ore, se va interveni cu utilaje de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă transportul în comun și pe care se află școli, spitale, piețe agroalimentare, stații de salvare etc. Acțiunea de deszăpezire va continua până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din oraș.

Operatorul de salubrizare care desfășoară programul de deszăpezire și combatere a poleiului are obligația de a asigura cel puțin zece utilaje specifice pentru intervenții punctuale solicitate de echipajele de urgență (poliție, salvare, SMURD, pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publică).

Persoanele fizice și juridice au obligația să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, precum și zăpada și gheața de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază.

Indicatori de performanță pentru operatorii de salubrizare

Totodată, regulamentul include un capitol de indicatori de performanță pentru operatorii de salubrizare, precum și penalități cuprinse între 500 și 25.000 de lei.

Acești indicatori de performanță vizează:

colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere provenind din activități comerciale din industrie și instituții;

sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate la instalațiile de valorificare energetică;

tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare;

tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă;

tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalații speciale;