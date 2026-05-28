Un ucrainean care a dezertat din armată a fost recuperat de salvamontiști în Munții Maramureșului

1 minut de citit Publicat la 20:38 28 Mai 2026 Modificat la 20:44 28 Mai 2026

Ucraineanul a fost găsit fără probleme medicale / sursă foto: facebook - Salvamont Maramureș

Un cetăţean ucrainean dezertat din armata ţării sale a trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului şi a fost recuperat de salvatorii montani, a informat, joi, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga, citat de Agerpres.

Conform sursei citate, ucraineanul în vârstă de 41 ani a fost găsit, fără probleme medicale, excelent echipat şi foarte bine pregătit fizic.

„Avea un rucsac cu provizii şi haine de schimb, a reuşit sa treacă singur de zonele extrem de periculoase cu ravene de zeci de metri, a găsit în teren cablurile metalice montate de noi pentru a sprijini oamenii aflaţi în dificultate care coboară pe-acolo.

De altfel, la baza muntelui ucraineanul ne-a mărturisit că a dezertat şi a fugit din războiul din ţara vecină, precum şi faptul că a luptat pe front 2 ani şi 8 luni, lucru care i-a uşurat tentativa de fugă”, a spus Dan Benga.

Potrivit acestuia, cetăţeanul ucrainean se afla de trei zile în munţi.

„Se afla de trei nopţi în munţi şi în afara unor probleme de solicitare fizică, normale ţinând cont de asprimea munţilor prin care a trecut, totul este ok cu el”, a mai adăugat reprezentantul Salvamont Maramureş.

Operaţiunea de recuperare din munte a cetăţeanului ucrainean a fost sprijinită de un echipaj al Poliţiei de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte.