Suedia donează 16 avioane Gripen Ucrainei. Alte 20 de avioane vor fi cumpărate pentru Kiev din fonduri europene

1 minut de citit Publicat la 20:02 28 Mai 2026 Modificat la 20:02 28 Mai 2026

Suedia va vinde până la 20 de avioane de vânătoare Gripen E/F Ucrainei, finanțate din fonduri europene, și îi va dona alte 16 dintr-un model mai vechi, Gripen C/D, pentru a-și întări apărarea, a anunțat guvernul suedez, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Primele Gripen C/D ar urma să fie donate anul viitorul, iar modelul cel mai recent ar urma să fie livrat începând din 2030, a precizat prim-ministrul Ulf Kristersson în cadrul unei conferințe de presă alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ucraina mizează pe o finanțare de 2,5 miliarde de euro pentru achiziția de avioane de vânătoare fabricate de grupul suedez de apărare Saab, potrivit comunicatului suedez.

„Este o decizie istorică pentru Suedia, care întărește de manieră semnificativă apărarea aeriană a Ucrainei”, a declarat Kristersson.

Cele două țări au semnat în octombrie 2025 o scrisoare de intenție cu obiectivul achiziționării de către Kiev a 100 până la 150 de avioane Gripen E.

„Sperăm să fim în măsură să asigurăm finanțarea tuturor” celor 150 de exemplare, a declarat Zelenski.

UE a decis să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde în total, care va fi alocat în tranșe în 2026 și 2027, și din care 60 de miliarde vor fi utilizate pentru achiziționarea de arme.

Suedia și-a suspendat în 2024 proiectul de a trimite avioane de luptă în Ucraina după ce țările partenere au cerut să se dea prioritate avioanelor F-16 americane.

Stockholmul este un susținător solid al Ucrainei și, prin acordul privind avioanele Gripen, sprijinul său militar este evaluat la 128 miliarde de coroane (11,8 miliarde de euro) de la începutul invaziei ruse în 2022.

Președintele ucrainean a declarat că așteaptă un răspuns oficial la cererea adresată lui Donald Trump și Congresului american de a-i furniza mai multe rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot sau licențe pentru a le produce.

Aceste sisteme americane rămân singura armă eficientă pentru a contracara rachetele balistice lansate de Moscova.

„Așteptăm un răspuns”, a declarat Zelenski, adăugând că s-a întâlnit miercuri cu membri ai Congresului.

„Ei susțin propunerile care au fost adresate Congresului și Casei Albe”, a declarat el, precizând că „mizează pe un răspuns oficial''.

„Cred că trebuie să acționeze mai repede. Le cerem cu multă insistență. Iarna se apropie”, a mai spus Volodimir Zelenski.