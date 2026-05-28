Netanyahu anunță că a ordonat IDF să extindă controlul israelian în Gaza la 70% din teritoriu. Hamas acuză încălcarea armistițiului

1 minut de citit Publicat la 19:14 28 Mai 2026 Modificat la 19:14 28 Mai 2026

Israelul a crescut gradual controlul său militar asupra Gaza din octombrie 2025 până astăzi. Foto: Getty Images

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, joi, că a dat ordin armatei israeliene să preia controlul asupra 70% din teritoriul Fâșiei Gaza, relatează CNN.

În timpul unui interviu la o conferință în Cisiordania ocupată, Netanyahu a spus că-și „înăsprește” abordarea față de Hamas.

„Suntem acum în 60% din teritoriul Fâșiei Gaza. Eram la 50% și am crescut până la 60%. Ordinul meu este să înaintăm pas cu pas mai întâi până la 70%. Să începem cu asta”.

Cei din public i-au cerut lui Netanyahu, în timp ce acesta vorbea, să preia tot teritoriul Fâșiei Gaza.

IDF a făcut publice hărți, la sfârșitul lui aprilie, care arătau un control de 64% al Israelui asupra Fâșiei Gaza.

Preluarea a și mai mult teritoriu de către IDF în Gaza ar însemna forțarea mutării a aproximativ două milioane de palestinieni într-un teritoriu și mai mic, în apropierea coastei de la Mediterană.

Pe baza acordului de armistițiu din octombrie 2025 între Israel și Hamas, forțele israeliene s-au retras în spatele unei linii de demarcație cunoscută sub numele de „linia galbenă”, în spatele căreia se afla 53% din teritoriul Gazei.

Marți, Hamas a acuzat Israelul că a mutat linia și a spus că acest lucru „constituie o subminare explicități continuă a acordului de armistițiu, o încălcare serioasă a prevederilor sale, cu scopul de a consolida controlul militar asupra Fâșiei Gaza și de a submina orice șansă reală de destabilizare a situației și eforturile de dezescaladare”.