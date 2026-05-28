Emil Constantinescu dezvăluie că, în 1999, s-a încercat asasinarea sa de către un apropiat al lui Iliescu: “Am aflat de la SRI”

Fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu, a dezvăluit, într-un interviu pentru TVR, că, în anul 1999, în contextul mineriadei care a culminat cu violențele de la Costești, s-ar fi încercat asasinarea sa. Conform fostului şef de stat, care susţine că a ascultat o înregistrare pusă la dispoziţie de SRI, planul i-ar fi aparţinut lui Dan Iosif, fost consilier al lui Ion Iliescu. "Obiectivul era eliminarea mea personală. Dan Iosif, fostul consilier prezidenţial, era urmărit pe linie penală pentru afacerile cu monede. Pe interceptare a fost înregistrat telefonul lui către preşedintele Iliescu, în care Dan Iosif îi spunea: "Lunetiştii noştri sunt la post şi, când ajunge la Universitate, o să-l lichidăm", a povestit Constantinescu pentru sursa amintită.

Atunci, în 1999, am ascultat înregistrarea şi i-am spus lui Ciuvică să-l sune pe preşedintele Iliescu. I-am spus: Domnule preşedinte Iliescu, am o înregistrare în care Dan Iosif spune că lunetiștii sunt pregătiți să mă împuște pe mine. Domnule preşedinte, eu am ascultat şi răspunsul dvs, care este acolo şi în care spuneţi: "Dane, fii cuminte, nu se face aşa ceva, potoleşte-te, aşa ceva nu este posibil".

Şi mai departe era răspunsul lui: Tataie nu-i de acord, anulăm comanda", a afirmat Emil Constatinescu.

Deputatul PSD Dan Iosif a murit în anul 2007, la vârsta de 57 de ani, într-un spital din Rusia. El suferea de cancer pulmonar.