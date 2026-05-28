Ambasada Rusiei în România transmite un mesaj ameninţător: "Evacuați ambasada de la Kiev, nu expuneți inutil vieţile cetățenilor"

3 minute de citit Publicat la 22:01 28 Mai 2026 Modificat la 22:05 28 Mai 2026

Ambasada Rusiei în România transmite un mesaj ameninţător. Sursa foto: Facebook

Ambasada Rusiei în România a transmis, joi, că ambasadorul Vladimir Lipaev a solicitat o întrevedere cu oficiali ai ministerului de Externe, în care a cerut ca statul nostru să trateze cu maximă seriozitate recomandarea de evacuare din Kiev a personalului diplomatic.

Ambasadorul ”i-a îndemnat pe diplomaţii români să nu urmeze abordarea frivolă a altor capitale europene, să nu expună inutil vieţile şi sănătatea propriilor cetăţeni unui pericol şi să trateze cu maximă seriozitate recomandarea de evacuare din capitala ucraineană a personalului lor diplomatic”, a anunțat Ambasada Rusiei în România pe Facebook.

În contextul în care, luni, Rusia a solicitat SUA să-şi evacueze ambasada din Kiev, ameninţând cu ”atacuri sistematice” în capitala Ucrainei, Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la Bucureşti, le-a transmis autorităţilor române să ia şi ele în serios mesajul de evacuare a personalului diplomatic.

”La 27 mai 2026, la solicitarea Ambasadorului Rusiei, Vladimir Lipaev, a avut loc o întrevedere la MAE al României, în cadrul căreia atenţia părţii române a fost atrasă asupra declaraţiei MAE al Rusiei din 25 mai privind loviturile sistemice planificate de Forţele Armate ale Federaţiei Ruse asupra întreprinderilor complexului militar şi industrial ucrainean, centrelor de luare a deciziilor şi punctelor de comandă din Kiev, ca răspuns la loviturile formaţiunilor armate ale regimului de la Kiev asupra populaţiei civile din Rusia.

Ambasadorul i-a îndemnat pe diplomaţii români să nu urmeze abordarea frivolă a altor capitale europene, să nu expună inutil vieţile şi sănătatea propriilor cetăţeni unui pericol şi să trateze cu maximă seriozitate recomandarea de evacuare din capitala ucraineană a personalului lor diplomatic", se arată în postarea Ambasadei Rusiei în România.

A cerut ca România să-şi retragă sprijinul pentru Ucraina

"Şeful misiunii diplomatice ruse şi-a exprimat regretul cu privire la poziţia autorităţilor oficiale române, care nu au avut curajul să condamne atacul terorist sângeros comis de forţele armate ale Ucrainei în noaptea de 22 mai asupra corpului de studii şi căminului colegiului Universităţii Pedagogice de Stat din Lugansk (Starobelsk), în urma căruia au murit 21 de studenţi, iar peste 60 au fost răniţi.

Ambasadorul a îndemnat să fie trase concluziile corespunzătoare din această tragedie şi să înceteze sprijinul militar şi financiar acordat regimului de la Kiev, care comite acte de genocid, terorism şi alte crime internaţionale.

Din partea română nu a urmat nicio reacţie corespunzătoare. Drept răspuns s-a auzit doar setul tradiţional de clişee propagandistice care denaturează desfăşurarea reală a evenimentelor", a mai postat Ambasada Rusiei în România.

Rusia amenință că va ataca și mai intens Kievul

Rusia a amenințat, luni, că va continua bombardamentele intense asupra capitalei ucrainene Kiev, după un val de lovituri mortale în ultimele zile – cel mai probabil răzbunarea pentru atacurile ucrainene recente în profunzimea teritoriului rus. Regimul de la Kremlin a amenințat inclusiv că va lovi „centrele de luare a deciziei” din Kiev și a făcut un „apel” la cetățenii străini și diplomații din capitala Ucrainei să plece.

Rusia a lansat zeci de drone și rachete asupra Ucrainei, în weekend, ucigând patru persoane, rănind alte zeci și provocând pagube în tot Kievul.

Printre armele folosite de Rusia s-a numărat racheta hipersonică Oreșnik, despre care Kremlin susține că poate atinge o viteză de zece ori mai mare decât cea a sunetului și poate transporta focoase nucleare.

Valul de atacuri a venit la câteva zile după ce Rusia a acuzat Ucraina că a bombardat o școală profesională din regiunea Lugansk, ocupată de Rusia, ucigând 21 de persoane. Dictatorul Vladimir Putin a ordonat armatei sale să riposteze pentru acel atac.

Kaja Kallas a anunțat că americanii și-au evacuat ambasada din Kiev

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat miercuri că americanii au decis să evacueze ambasada SUA din Kiev, în urma amenințărilor Rusiei legate de iminența unor noi bombardamente și atacuri asupra capitalei ucrainene. În replică, ambasada americană din Kiev a spus că „e deschisă” în continuare și a apreciat drept „false” relatările privind evacuarea personalului.

„Am aflat că toate ambasadele din Ucraina, cu excepția uneia, au rămas. Asta arată curaj din partea ambasadelor. Toți europenii au rămas, americanii au plecat”, a spus Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, într-o conferință de presă.