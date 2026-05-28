Predoiu spune că „în multe instituții se consumă droguri”. „Noi nu consumăm la Ministerul de Interne, cel puțin la nivelul conducerii”

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

Ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, miercuri, în cadrul conferinței „Dependențele la tineri – impact medical, social și economic. Răspuns integrat de prevenție”, că în societate și în multe instituții există persoane care consumă droguri de risc și de mare risc. „Noi nu consumăm la Ministerul de Interne, cel puțin la nivelul conducerii”, a adăugat el.

„Noi nu consumăm la Ministerul de Interne, cel puțin la nivelul conducerii. Redevenind serioși, e o temă interesantă asta pentru că, într-adevăr, în multe instituții se consumă de către adulți. Ãsta este adevărul. O altă realitate, pe care nu o dezbatem destul, este că nu există foarte multă sinceritate. Și aceste statistici pe care le avem sunt de multe ori relative și trebuie să luăm în calcul acest lucru. (...)

Adulții trebuie să dea primul exemplu, pentru că în felul acesta încurajează și tinerii să își asume un pas greșit, poate o tentație, o proiecție, și să o abordeze cât se poate de firesc. Nimeni nu are un drum complet lin în viață sau lipsit de provocări, tentații, greutăți sau greșeli, Și atunci, dacă tinerii văd că adulții își asumă aceste greșeli, la un moment dat sunt încurajați să facă și ei la fel. Sunt personalități din lumea politică, artistică, sportivă care au recunoscut că au cedat acestei tentații. Este primul pas către o rezolvare a problemei”, a afirmat Predoiu, miercuri, la Senat, potrivit Agerpres.

Întrebat la ce instituții se referă, Predoiu a precizat că vorbește în general despre societate.

„Am spus, în general, că în societate se consumă. Asta înseamnă că persoane care sunt adulte și care își desfășoară munca în diverse locuri consumă și astfel de substanțe periculoase. Unii declară, alții nu declară.

De aceea și statisticile trebuie luate sub o formă de aproximație. Și să nu ne culcăm pe lauri dacă o statistică arată foarte bine. M-am referit la droguri de risc și de mare risc”, a afirmat Predoiu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Dependențele la tineri - impact medical, social și economic. Răspuns integrat de prevenție”, organizată de Comisia parlamentară specială comună „România fără violență domestică”.

Tinerii din România, Polonia și Bulgaria sunt tot mai expuși la substanțe psihoactive noi (NPS), acestea fiind distribuite într-o proporție semnificativă cu ajutorul unor canale digitale și ambalate în forme înșelătoare, adesea ca suplimente sau produse aparent 'legale'.

În 2025, în România au fost capturate de către autorități 3.102,47 kilograme de droguri, dintre care 1.090,05 kg droguri de mare risc și 2.012,42 kg droguri de risc (din care 1.969,9 kg reprezintă canabis); 53.820 de comprimate, 23,77 litri și 3.682 doze LSD.