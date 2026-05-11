Dealerii combină drogurile cu substanțe care omoară gândacii, pentru profit. Autoritățile trag un semnal de alarmă

Substanțele sunt analizate în laboratorul de analiză a drogurilor din cadrul Poliției Române. Foto: Captură Antena 3 CNN

Autoritățile trag un semnal de alarmă în ceea ce privește siguranța tinerilor. Tot mai multe droguri sunt stropite cu substanțe care omoară gândacii și apoi vândute consumatorilor din dorința dealerilor de a-și maximiza profitul. Chestorul de poliție Ramona Dabija a spus, pentru Antena 3 CNN, că, de cele mai multe uri, „aceste substanțe pot duce chiar la deces”.

În laboratorul de analiză a drogurilor din cadrul Poliției Române, specialiștii analizează toate probele ridicate de către polițiștii de la criminalitate organizată în momentul în care prind dealerii că vând substanțe interzise consumatorilor din țara noastră. Și aici se găsesc, practic, cele mai ciudate combinații făcute de către traficanții de droguri pentru a-și maximiza profitul.

Atenție, pe lângă riscurile implicite ale drogurilor, aceste combinații sunt însă și mai periculoase pentru corpul persoanelor care le consumă.

„Din cazurile instrumentate de colegii noștri din cadrul laboratorului de analiză a drogurilor a reieșit faptul că, de cele mai multe ori, traficanții folosesc chiar substanțe utilizate în agricultură pentru combaterea dăunătorilor. Astfel, în momentul în care un cumpărător consumă o doză, acesta nu știe în realitate ce cumpără, iar de multe ori aceste substanțe pot duce chiar la deces”, a spus Ramona Dabija, chestor de poliție.

La finalul lunii aprilie, un român de 47 de ani, stabilit în Germania, a fost arestat preventiv în Timiș, după ce ar fi cheltuit toții banii proveniți din vânzarea unei case pe canabis care urma să fie vândut în România. El, împreună cu un alt bărbat, arestat și el preventiv, ar fi cumpărat 13 kilograme de canabis cu 30.000 de euro.

Acesta a fost prins în flagrant având asupra lui banii obținuți din vânzarea drogurilor.