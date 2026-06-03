Primăria Generală se pregătește să închidă ghenele din blocuri. Ce intenționează să pună în loc

3 minute de citit Publicat la 18:17 03 Iun 2026 Modificat la 18:19 03 Iun 2026

Clădiri rezidențiale în București. Strategia propusă de Primăria Capitalei în materie de salubrizare prevede închiderea ghenerlor din blocuri. Foto: Getty Images

Închiderea ghenelor din blocurile de locuințe din București este mișcarea pregătită de municipalitate în cadrul "Strategiei privind funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din Capitală", notează Agerpres.

Strategia a fost pusă în dezbatere publică pe site-ul PMB și are rolul de a stabili direcțiile de dezvoltare pentru acest serviciu și de a asigura calitatea vieții populației, având ca orizont de timp anul 2033.

În document se mai prevede, între altele, înlocuirea graduală a măturilor și periilor manuale cu aspiratoare stradale prevăzute cu filtre HEPA.

Cum ar urma să decurgă închiderea ghenelor din blocurile Capitalei

Autorii documentului propun închiderea tubulaturilor (ghenelor) de deșeuri din blocuri și instituirea de puncte de colectare separată a deșeurilor.

Măsura ar urma să fie implementată de primăriile de sector și de asociațiile de proprietari după următorul calendar: 30% la un an de la aprobarea strategiei, 60% după doi ani și 100% după trei ani.

Totodată, se prevede ca minimum 10% din parcul auto al operatorilor de salubrizare să fie format din vehicule electrice sau din vehicule ce utilizează combustibili alternativi, pană în 2027.

Gradual, va trebui să se ajungă la 30%, în anul 2030.

Conform strategiei, în termen de șase luni de la aprobare ei, operatorii de salubrizare nu vor mai colecta deșeuri în intervalele orare 06:00 - 10:00 și 15:30 - 19:00 de pe arterele pe care circulă mijloace de transport în comun.

O treime din deșeurile din București ar urma să fie colectate noaptea

30% din programele de colectare a deșeurilor menajere ar urma să se deruleze în intervalul orar 22:00 - 6:00, măsura urmând să fie implementată în decurs de un an de la aprobarea strategiei.

Autorii mai susțin înlocuirea graduală a măturilor și periilor manuale cu aspiratoare stradale prevăzute cu filtre HEPA.

Se recomandă atingerea unui grad de minimum 75% în perioada 2026-2028 și minimum 90% până în 2030.

O altă măsură propusă este eliminarea utilizării suflantelor și înlocuirea cu echipamente de aspirație, până în 2028.

Primăria Generală vrea să introducă spălarea trotuarelor

Autorii documentului mai recomandă:

introducerea spălării trotuarelor, curățării rigolelor și mobilierului stradal cu echipamente sub presiune (minimum 75% până în 2028),

achiziționarea graduală de automăturători electrice/cu combustibili alternativi prietenoși cu mediul (minimum 10% până în 2027, minimum 30% până în 2030),

înlocuirea graduală a stropirii stradale cu spălarea stradală (minimum 75% în 2027, 100% în 2028),

înlocuirea graduală a autoperiilor clasice cu unele care nu permit punerea în suspensie a prafului.

Strategia implică și o serie de măsuri care urmează să fie implementate de primăriile de sector.

Ce ar urma să facă primăriile de sector

Între acestea, colectarea deșeurilor reciclabile pe fracțiile hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, colectarea separată a biodeșeurilor (de la populație, instituții, agenți economici, din piețe, din parcuri și grădini), colectarea separată a deșeurilor textile, a deșeurilor menajere periculoase și a uleiurilor alimentare.

Tot primăriilor de sector ar urma să le revină punerea în aplicare a instrumentului economic "plătește cât arunci" în cazul deșeurilor reziduale, precum și includerea în contractele de colectare și transport a tuturor fracțiilor de deșeuri care necesită colectare separată.

Operatorii de salubrizare vor trebui să asigure echipamente de colectare și transport adecvate pentru toate tipurile de deșeuri colectate separat, precum și echipamente și utilaje adecvate pentru salubrizarea stradală și activitățile de iarnă.

Autorii strategici recomandă ca Primăria Capitalei, primăriile de sector, operatorii de salubrizare și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale (ADIGIDMB) să realizeze campanii de educare, conștientizare și informare privind gestionarea deșeurilor și "promovarea compostării individuale".

ADIGIDMB va trebui să asigure capacități de tratare biologică, mecano-biologică și de eliminare pentru gestionarea fracțiilor de deșeuri colectate separat.

De asemenea, ADIGIDMB ar urma să realizeze o instalație integrată de tratare a deșeurilor compusă din:

instalație de tratare mecanică a deșeurilor reziduale colectate în amestec;

instalație de tratare prin digestie anaerobă,

inclusiv o instalație de cogenerare de energie electrică și termică;

instalație de compostare în sistem închis,

se spune în documentul de pe site-ul Primăriei.