Emmanuel Macron anunţă un nou parteneriat strategic între Franţa şi Ungaria. Peter Magyar se află la Paris

Péter Magyar, premierul Ungariei, şi Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. Sursa foto: captură video Facebook/Péter Magyar

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a anunţat miercuri un nou parteneriat strategic între Ungaria şi Franţa, odată cu vizita lui Péter Magyar la Paris. Documentul urmărește dezvoltarea relațiilor bilaterale în sectoare considerate esențiale pentru cele două state, de la apărare și energie nucleară până la transporturi și agricultură.

Șeful statului francez a salutat azi "o nouă eră pentru Ungaria şi Europa noastră", la primirea la Palatul Elysee a noului prim-ministru ungar, Peter Magyar, care a propus "o cooperare mai strânsă" între Franţa, Germania şi ţările central-europene din Grupul de la Vişegrad, relatează AFP, conform Agerpres.

"Cu dumneavoastră, o nouă eră se deschide în Ungaria, dar şi pentru Ungaria în Europa. Alegerea dumneavoastră a demonstrat angajamentul puternic al poporului ungar faţă de valorile Uniunii Europene", a declarat preşedintele francez, în timp ce şi-a întâmpinat oaspetele la Palatul Elysee.

Ulterior, Emmanuel Macron a transmis pe contul său de pe X că Franța și Ungaria pregăresc un nou parteneriat strategic, care ar urma să fie semnat până la sfârșitul anului. Potrivit acestuia, acordul va consolida cooperarea dintre cele două țări în domenii precum apărarea, energia nucleară, infrastructura, transporturile și agricultura.

Bienvenue, cher @magyarpeterMP.



C’est une nouvelle ère qui s’ouvre en Hongrie, mais aussi pour la Hongrie en Europe !



Nous décidons aujourd’hui de lancer la préparation d’un nouveau partenariat stratégique entre la Hongrie et la France, à signer d’ici la fin de l’année.… pic.twitter.com/hPt1Pdc5jl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 3, 2026

"Bine ai venit, dragă Péter Magyar. Se deschide o nouă eră în Ungaria, dar și pentru Ungaria în Europa! Astăzi am decis să demarăm pregătirile pentru un nou parteneriat strategic între Ungaria și Franța, care urmează să fie semnat până la sfârșitul anului. Acesta va permite aprofundarea relațiilor noastre în sectoare strategice precum apărarea, energia nucleară, infrastructura, transporturile sau agricultura.

De asemenea, va contribui la agenda noastră privind suveranitatea europeană, capabilă să acționeze pentru securitatea și apărarea sa, să-și consolideze competitivitatea și să-și protejeze democrația", a scris liderul francez pe cunoscuta reţea socială.

Peter Magyar a câştigat alegerile parlamentare din aprilie din Ungaria împotriva naţionalistului pro-rus Viktor Orban, care blocase o serie de iniţiative ale UE, inclusiv cea privind sprijinul militar şi financiar pentru Ucraina.

"Cetăţenii ungari simt vântul primăverii şi sunt foarte bucuros că şi Europa îl simte", a adăugat Peter Magyar, care a mers deja în vizită în Polonia, Austria, Bruxelles şi Berlin de la preluarea mandatului.

Prim-ministrul ungar a subliniat angajamentul său faţă de consolidarea cooperării dintre Franţa, Germania şi ţările din Grupul de la Vişegrad (Polonia, Ungaria, Slovacia şi Republica Cehă).

"Dorim să insuflăm o nouă viaţă acestei cooperări", a subliniat el, propunând "să adăugam Franţa şi Germania" la întâlnirile în acest format.

Peter Magyar, la fel ca preşedintele francez, şi-a exprimat dorinţa de a consolida relaţiile bilaterale şi l-a invitat pe Emmanuel Macron la Budapesta pe 23 octombrie pentru a marca 70 de ani de la revolta din 1956 împotriva regimului comunist ungar şi a politicilor sale impuse de Uniunea Sovietică.

"Vom fi parteneri constructivi" în Europa, a afirmat el, promiţând să consolideze statul de drept şi "să facă tot posibilul împotriva corupţiei" pentru a atrage investitori francezi şi europeni.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat vineri deblocarea de fonduri de peste 16 miliarde de euro pentru Ungaria, care fuseseră blocate la Bruxelles în timpul guvernării lui Viktor Orban.

Cele două ţări doresc "să încheie un nou parteneriat strategic până la sfârşitul anului", în prelungirea Tratatului de Înţelegere şi Prietenie din 1991, pentru "a consolida cooperarea noastră în domeniul apărării, energiei nucleare, industriei, spaţiului, agriculturii, luptei împotriva dezinformării şi protejării democraţiilor noastre", a adăugat Macron.