Un român din Germania și-a vândut casa ca să cumpere de toți banii droguri

Drogurile au fost confiscate în urma unui flagrant FOTO: Poliția Română

Un român de 47 de ani stabilit în Germania a fost arestat preventiv în Timiș, după ce ar fi cheltuit toții banii proveniți din vânzarea unei case pe canabis care urma să fie vândut în România. Un alt bărbat, de 50 de ani, care a luat și el parte la tranzacție, este, de asemenea, în arest.

Potrivit Timiș Online, operațiunea poliției s-a desfășurat pe 23 și 24 aprilie. Cei doi bărbați au realizat o tranzacție ilegală cu droguri de risc, mai exact 13 kilograme de canabis vândute pentru 30.000 de euro.

Bărbatul de 47 de ani, cetățean român stabilit în Germania, a plătit 20.000 de euro pentru droguri, bani proveniţi în urma vânzării unei locuinţe în Timiș. Drogurile urmau să fie vândute în Romania și pentru asta a luat legătura cu bărbatul de 50 de ani.

Acesta a fost prins în flagrant având asupra lui banii obținuți din vânzarea drogurilor.

Ambii bărbați, dintre care unul recidivist, au fost reținuți de procurorii DIICOT și, pe 25 aprilie, Tribunalul Timiș a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.