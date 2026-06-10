Scenă de groază pentru pompierii care au spart ușa unei locuințe, în Galați: O mamă lângă un copil de 2 ani mort și alți doi înfometați

Perimetru izolat de poliție pentru anchetă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Antena 3 CNN

O intervenție a pompierilor din Galați s-a transformat într-o descoperire șocantă, miercuri, într-o locuință din municipiu. Salvatorii au fost nevoiți să spargă ușa apartamentului după ce tatăl unor copii, aflat la muncă în străinătate, nu a mai reușit să ia legătura cu soția sa și a sunat la 112.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

În momentul în care au intrat în locuință, pompierii și polițiștii au găsit o imagine cutremurătoare: un copil de 2 ani era deja mort, iar mama lui, în vârstă de 22 de ani, împreună cu ceilalți doi copii ai familiei, de 2 și 5 ani, erau într-o stare foarte proastă, deshidratați și subnutriți.

Cei trei au fost preluați de urgență de echipajele medicale și duși la spital.

Mama a fost internată la Spitalul de Psihiatrie din Galați, iar copiii au fost transportați la Spitalul de Copii, unde primesc îngrijiri.

Detalii șocante de la fața locului

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, familia nu era cunoscută de vecini, iar pe numele acesteia nu existau sesizări anterioare la Poliție. De asemenea, nu figurau în aplicația destinată cazurilor de violență domestică, nu au existat apeluri la 112 și nici alte reclamații, petiții sau dosare penale care să fi atras atenția autorităților.

Aceleași surse susțin că micuțul găsit mort și sora sa geamănă, ambii în vârstă de 2 ani, fuseseră diagnosticați cu autism, băiatul având o formă mai severă a tulburării. Și cel de-al treilea copil al familiei, un băiat de 5 ani, suferă de autism.

Potrivit surselor citate, copilul de 2 ani decedat a fost găsit întins cu fața în sus pe canapeaua din sufragerie, și există indicii că moartea acestuia s-ar fi produs cu mai multe zile înainte de intervenția autorităților. Mama copiilor, în vârstă de 22 de ani, a fost găsită în stare de șoc și nu putea comunica în mod coerent cu polițiștii, existând suspiciuni că aceasta s-ar fi confruntat cu o stare depresivă. Femeia se afla într-un dormitor, avea asupra sa un cuțit și prezenta răni superficiale pe mâini, care păreau să fi fost autoprovocate. Sursele mai susțin că minorul decedat prezenta semne evidente de malnutriție, iar la o primă examinare nu au fost observate urme vizibile de violență la nivelul capului, corpului sau membrelor.

Între timp, trupul copilului decedat a fost dus la Medicina Legală pentru a se stabili exact cum s-a produs moartea.

Poliția continuă ancheta pentru a lămuri ce s-a întâmplat în acea locuință și cum s-a ajuns la o astfel de tragedie.

Comunicatul IPJ Galați La data de 10 iunie 2026, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au intervenit la o locuință din municipiu, în urma unei sesizări privind imposibilitatea contactării unei femei. În interiorul imobilului a fost identificat un minor, de 2 ani, decedat. De asemenea, în locuință se aflau mama acestuia, de 22 de ani, precum și ceilalți doi copii ai familiei, de 2 și 5 ani. Femeia și cei doi minori au fost transportați la unități medicale pentru evaluare și îngrijiri de specialitate. La fața locului s-a deplasat și un medic legist, urmând ca trupul minorului decedat să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.