Primăria unui mare oraș din România a fost amendată de instanță și obligată să asfalteze o stradă, după ce o femeie a dat-o în judecată

2 minute de citit Publicat la 11:38 10 Iun 2026 Modificat la 11:38 10 Iun 2026

O instanță a amendat municipalitatea unui oraș din România, după ce aceasta a întârziat asfaltarea unei străzi. Localnicii s-au plâns că sunt taxați ca și cum strada ar fi deja asfaltată. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Curtea de Apel Timișoara a amendat cu peste 37.000 de lei Primăria Arad, după ce municipalitatea a întârziat aplicarea unei decizii anterioare, luate de tribunalul din localitate, privind asfaltarea unei străzi din oraș.

De asemenea, instanța a decis despăgubiri suplimentare pentru o arădeancă al cărei demers a dus la procesul în instanță, scrie Agerpres.

Prin decizia Curții de Apel, care este definitivă și a fost publicată pe portalul instanțelor de judecată, este respins recursul formulat de Primăria Arad împotriva sentinței civile pronunțată de Tribunalul Arad.

"Casează în parte sentința recurată și, în rejudecare, admite în parte acțiunea reclamantei (localnica din Arad, n.r.). Fixează suma datorată de pârât bugetului de stat ca fiind 37.665 lei. Fixează suma datorată de pârât reclamantei recurentă ca fiind 4.650 lei", se arată în soluția pe scurt.

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Sumele reprezintă penalități pe care Primăria trebuie să le plătească pentru că nu a pus în aplicare o decizie anterioară a Tribunalului Arad, prfin care administrația locală era obligată să asfalteze strada Someșului.

Referitor la această situație, Primăria Arad a comunucat, miercuri, agenției Agerpres, că a luat act de decizia Curții din Timișoara, dar a susținut că întârzierea asfaltării este justificată.

"Primăria Municipiului Arad a luat act de hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Timișoara și va respecta decizia instanței de judecată. Întârzierile în executarea lucrărilor de asfaltare a străzii Someșului au fost determinate de o serie de factori obiectivi, însă înțelegem disconfortul creat cetățenilor și regretăm neplăcerile generate", se arată în răspunsul trimis de Biroul de presă al Primăriei Arad.

Anterior, municipalitatea arădeană a fost obligată de instanță de plătească daune de 25.000 de lei aceleiași localnice de pe strada Someșului.

Aceasta reclamase lipsa asfaltului, în condițiile în care plătea taxe ca pentru o zonă cu infrastructură realizată.

Daunele au fost obținute anul trecut la Tribunalul Arad, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Timișoara în acest an.

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Tribunalul Arad hotărâse încă din 2024 că strada trebuie asfaltată, după plângerea femeii.

La finalul anului trecut, judecătorii de la Curtea de Apel au amendat Primăria pentru că nu și-a îndeplinit obligația.

"Aplică pârâtului Municipiul Arad o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, cu începere din data de 10.12.2024 și până la executarea de către acesta a obligațiilor stabilite în baza sentinței civile, pronunțată de Tribunalul Arad - sumă care se face venit la bugetul de stat - în baza art. 24 alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, obligă pârâtul Municipiul Arad să plătească reclamantei penalități, în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculate cu începere din data de 10.12.2024 și până la executarea de către acesta a obligațiilor stabilite în baza sentinței civile pronunțată de Tribunalul Arad în, dar nu mai mult de trei luni de la data comunicării prezentei hotărâri", a se spune în decizia Curții de Apel din 10 decembrie 2025.

Referitor la strada neasfaltată, reprezentanții Primăriei susțin că proiectul este în faza documentațiilor tehnice, în condițiile în care bugetul local a fost adoptat târziu în acest an.

Primăria a realizat, anul trecut, doar trotuarul pe strada Someșului, nu și partea carosabilă, așa cum a cerut instanța.