DN 10, care leagă Buzăul de Brașov, este în pericol de prăbușire la Siriu. O porțiune s-a rupt după viituri și riscă să cadă peste case

DN 10, care leagă Buzăul de Brașov, este în pericol de prăbușire la Siriu. FOTO: Antena 3 CNN

Drumul Național 10, care leagă Buzăul de Brașov, este în pericol de prăbușire în zona localității Siriu, după ploile abundente și viiturile produse în ultimele zile. O porțiune a șoselei s-a surpat, iar traficul se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, dirijat prin semafoare.

Problemele au apărut din cauza scurgerilor masive de apă de pe versanți, care au afectat structura drumului. În zona Siriu, o parte din carosabil și trotuarul de lângă șosea au cedat, iar terenul are o cădere de peste doi metri. Porțiunea afectată se află în aval de barajul Siriu, pe unul dintre cele mai circulate sectoare ale DN10, drum folosit atât de autoturisme, cât și de numeroase vehicule de mare tonaj.

Autoritățile au delimitat zona și au impus restricții de circulație, pentru a reduce riscul producerii unui accident și pentru a permite intervențiile de urgență. În paralel, au fost începute demersurile pentru consolidarea sectorului afectat, în condițiile în care surparea riscă să se extindă și să pună în pericol inclusiv proprietățile aflate în apropierea drumului.

Primarul localității Siriu spune că a făcut demersuri pentru ca zona să fie declarată calamitată, astfel încât autoritățile să poată primi fonduri cât mai repede pentru lucrările necesare. Edilul avertizează însă că situația nu poate fi remediată de pe o zi pe alta, mai ales că vorbim despre o zonă cu teren instabil și cu trafic intens.

Localnicii susțin că în zonă ar fi existat în trecut un sistem de colectare a apelor pluviale, iar lipsa acestuia ar fi contribuit la acumularea apei și la surparea terenului. Potrivit acestora, în locul zonei de colectare ar fi fost amenajate parcări, iar apa venită de pe versanți nu ar mai fi fost preluată corespunzător. Cauzele exacte urmează însă să fie stabilite de specialiști.

Incidentul de la Siriu vine după mai multe zile de instabilitate atmosferică accentuată, în care județul Buzău s-a aflat sub avertizări de vreme severă. Ploile torențiale au produs viituri, aluviuni și alunecări de teren în mai multe localități, iar DN10 a mai fost afectat de pământ, pietre și trunchiuri de copaci aduse de pe versanți.

Meteorologii au emis, de asemenea, avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe zone din țară, inclusiv pentru zona de munte a județului Buzău. Sunt vizate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii izolate și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși local 30-40 de litri pe metru pătrat.

Hidrologii avertizează că astfel de fenomene pot duce la scurgeri importante de pe versanți, torenți și pâraie, precum și la viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale. În acest context, autoritățile le recomandă șoferilor care tranzitează DN10 Buzău-Brașov să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să evite oprirea în zona afectată.