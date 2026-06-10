Mii de profesori au protestat la Ciudad de Mexico şi au blocat accesul spre arena Azteca, unde se joacă partida inaugurală la CM 2026

1 minut de citit Publicat la 18:10 10 Iun 2026 Modificat la 18:10 10 Iun 2026

Mii de profesori au protestat la Ciudad de Mexico şi au blocat accesul spre arena Azteca. Sursa foto: Profimedia

Mii de protestatari au blocat marți, cu două zile înainte de deschiderea Cupei Mondiale 2026, o arteră importantă care ducea la Stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, în contextul în care protestele conduse de profesori au perturbat capitala mexicană, notează France24. Arena Azteca va găzdui partida inaugurală a CM 2026, dintre Mexic și Africa de Sud, joi, 11 iunie.

Manifestaţia, organizată de o facțiune dizidentă a sindicatului profesorilor CNTE, a urmat unei săptămâni de tulburări pe care președinta Claudia Sheinbaum le-a descris drept o „provocare”.

Mii de manifestanți au blocat marți o alee care ducea la Stadionul Azteca din Mexico City, cu doar câteva zile înainte de începerea Cupei Mondiale din 2026.

În timp ce fanii fotbalului se adună în țările co-gazde ale turneului, Statele Unite, Canada și Mexic, țara din America Centrală se confruntă cu proteste haotice ale profesorilor în capitala sa.

Protestul de marți, condus de un grup separatist al sindicatului profesorilor CNTE, vine în urma unei săptămâni de demonstrații pe care președinta Claudia Sheinbaum le-a numit „provocare”.

„Ca și cum ar spune: «Uitați-vă cât de gravă este situația în Mexic»”, a declarat ea într-o conferință de presă.

Stadionul Azteca va găzdui joi primul meci al Cupei Mondiale 2026, Mexic - Africa de Sud, cu o vastă audiență TV globală pregătită să urmărească ceremonia de deschidere și meciul.

Cum au reacţionat autorităţile

Autoritățile au desfășurat mii de ofițeri și au instalat bariere de beton în jurul locului de desfășurare pentru a bloca protestele.

„Intenționăm să ajungem la stadion”, a declarat marți pentru AFP demonstrantul Angel Villalobos. „Guvernul a oferit câteva răspunsuri, dar acestea nu ajută, nu satisfac.”

Sheinbaum a declarat că meciul de deschidere era „garantat”, deși liderul de stânga a exclus din nou utilizarea poliției pentru a reprima demonstrațiile.

Profesorii și-au instalat tabăra și în apropierea zonei pentru fanii Cupei Mondiale 2026 din piața Zocalo din Mexico City. Pe 1 iunie, poliția a dispersat protestatarii din zonă cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene.

„Vor să facă să pară că există tulburări sociale de amploare în Mexic, iar acest lucru nu este adevărat”, a spus Sheinbaum despre proteste.

Mexicul se grăbește încă să finalizeze renovările la stațiile de metrou și la principalul său aeroport înainte de turneu.