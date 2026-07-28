De ce e tot mai greu să se recupereze banii furați în cripto: Binance a îngreunat accesul poliției la datele despre conturile suspecte

Prim-plan cu două monitoare pe care se vede un trader folosind platforma de tranzacționare Binance. sursa foto: Getty

Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, și-a schimbat discret modul în care cooperează cu autoritățile de aplicare a legii în numeroase țări din întreaga lume, spre frustrarea anchetatorilor, care spun că firma a îngreunat depistarea escrocilor și combaterea spălării de bani, scrie The New York Times.

Noua politică reprezintă o schimbare majoră pentru Binance. Compania încercase să-și îndrepte imaginea după ani de probleme juridice, lucrând direct cu anchetatorii pentru a bloca conturi suspecte și a împărtăși informații despre clienți care efectuau tranzacții dubioase.

Însă, în aprilie anul trecut, Binance a introdus o politică prin care le cere autorităților să direcționeze anumite solicitări către agenții guvernamentale străine, un proces îndelungat, reglementat prin tratate internaționale. Această regulă, alături de plecarea în masă a unui grup de angajați seniori din departamentul de conformitate, a blocat unele anchete în Europa și a stârnit îngrijorări în Statele Unite, a constatat The New York Times.

Binance mișcă zilnic monede digitale în valoare de miliarde de dolari, aflându-se în fruntea unei industrii globale în plină expansiune, îmbrățișată de administrația Trump. Anul trecut, președintele Trump a relaxat controlul federal asupra firmelor de cripto, exact în perioada în care start-up-ul cripto al familiei sale a stabilit o relație de afaceri cu Binance.

Compania a susținut că nu și-a încetinit cooperarea cu autoritățile și că schimbarea a fost menită să asigure respectarea de către Binance a reglementărilor și a legilor privind confidențialitatea în gestionarea datelor personale ale clienților. Nu există niciun indiciu că modificarea ar fi legată de relaxarea reglementărilor de către administrația Trump.

Anchetatorii spun însă că politica a creat noi obstacole în lupta împotriva criminalității financiare.

Polițiști din cinci țări europene, prezenți luna trecută la o conferință de aplicare a legii în Țările de Jos, au spus că se confruntă cu dificultăți în a obține informații de la Binance, cu excepția cazurilor care implică materiale privind abuzul sexual asupra copiilor, terorismul sau o amenințare iminentă la adresa vieții.

Un oficial european de rang înalt din domeniul aplicării legii a declarat că majoritatea solicitărilor au fost direcționate către guvernul Emiratelor Arabe Unite, unde Binance este reglementată, ceea ce a încetinit dramatic timpii de răspuns.

În Statele Unite, autoritățile sunt în mare parte scutite de obligația de a trimite solicitări către guverne străine, au spus trei persoane care cunosc politica firmei. Însă, în unele cazuri, Binance le cere procurorilor de stat să-și direcționeze solicitările prin alte țări, ceea ce a împiedicat cel puțin două anchete anul acesta, potrivit unor persoane familiare cu aceste cazuri și unor mesaje analizate de The Times.

Alona Katz, procuror-adjunct de district în Brooklyn, a declarat pentru The Times că, în general, a găsit-o pe Binance receptivă, uneori furnizând informații în câteva ore. Dar a spus că nu a reușit să obțină date despre conturile unor utilizatori Binance stabiliți în Emiratele Arabe Unite.

În cazurile care evoluează rapid, când infractorii mută fonduri între conturi în câteva minute sau chiar secunde, viteza este esențială pentru recuperarea banilor furați, a spus ea.

„Cât de repede îți primești datele determină deznodământul cazului”, a afirmat ea. „Înseamnă totul”.

„De dragul victimelor furturilor de cripto, este important să existe o cooperare promptă și deschisă din partea acestor corporații de criptomonede uriașe și extrem de profitabile”, a declarat, într-un comunicat, Alvin Bragg, procurorul districtual din Manhattan.

Binance oferă oamenilor obișnuiți o poartă de acces pentru a cumpăra criptomonede. Totodată, s-a chinuit să elimine criminalitatea de pe platformă. Compania a plătit 4,3 miliarde de dolari în penalități către guvernul american după ce a pledat vinovată, în 2023, pentru încălcări ale normelor de conformitate care le-au permis hackerilor, escrocilor și altor infractori să mute bani. Fondatorul miliardar al companiei, Changpeng Zhao, a petrecut patru luni într-o închisoare federală.

În baza acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat cu Departamentul de Justiție, Binance a fost de acord să ia măsuri pentru prevenirea criminalității financiare. Deși majoritatea tranzacțiilor cripto sunt înregistrate într-un registru public, fondurile care intră într-o bursă precum Binance sunt imposibil de urmărit, dacă firma nu furnizează informații despre contul respectiv.

Chiar înainte de finalizarea acordului, Binance începuse să coopereze cu entuziasm cu autoritățile, inclusiv predând identitățile titularilor de conturi, potrivit unor oficiali din Europa și Statele Unite. Compania și-a construit o echipă de sute de ofițeri de conformitate, mulți dintre ei foști membri ai agențiilor de aplicare a legii din SUA și Europa. Poliția putea adesea obține informații despre conturi mult mai rapid de la Binance decât de la bănci.

De la învestirea lui Trump, la începutul lui 2025, administrația sa a adoptat o abordare mult mai prietenoasă față de industria cripto decât predecesoarea sa. Binance a stabilit legături de afaceri cu World Liberty Financial, compania cripto fondată de președinte și fiii săi. Firma de investiții emirateză MGX a folosit o criptomonedă World Liberty pentru a cumpăra o participație la Binance, un impuls major pentru start-up-ul lui Trump. Iar într-o notă din aprilie 2025, Todd Blanche, actualul procuror general interimar, a declarat că administrația va înceta să mai vizeze burse precum Binance și se va concentra pe urmărirea penală a infractorilor care abuzează de aceste platforme. Trump l-a și grațiat pe Zhao.

La finalul anului trecut, Binance a concediat sau suspendat câțiva dintre angajații săi de top din departamentul de conformitate. Aceștia trăseseră semnale de alarmă cu privire la 1,7 miliarde de dolari care, potrivit lor, ar fi ajuns din conturi Binance către entități iraniene. Binance a contestat concluziile angajaților și a susținut că aceștia nu au fost sancționați pentru că au ridicat probleme de conformitate. Alți câțiva oficiali seniori din conformitate au plecat în aceeași perioadă.

Această restructurare a însemnat că unii anchetatori și procurori și-au pierdut principalele puncte de contact de la Binance, potrivit unor persoane familiare cu situația. Iar plecarea atâtor membri seniori ai echipei de conformitate a dus la confuzie în cadrul companiei privind modul de gestionare a solicitărilor autorităților.

Regulile introduse de Binance în aprilie 2025 sunt complexe și, până acum, au avut consecințe mai grave pentru anchetatorii din Europa.

Acolo, Binance le cere acum adesea autorităților care doresc informații despre conturi din afara propriei țări – un procuror german care vrea să blocheze contul cuiva din Asia, de exemplu – să urmeze procedurile prevăzute în tratatele de asistență juridică reciprocă, acorduri care reglementează modul în care statele fac schimb de informații în cadrul anchetelor. (Aceleași acorduri se aplică și băncilor.)

Noah Perlman, directorul de conformitate al Binance, a declarat că „în unele cazuri transfrontaliere, autoritățile străine pot fi îndrumate către procesul juridic formal corespunzător”.

Cu toate acestea, a spus el, compania și-a intensificat cooperarea cu autoritățile „în timp ce navighează prin complexitatea tot mai mare a guvernelor care încearcă să reglementeze cripto și protecția datelor”. Atunci când agențiile de aplicare a legii solicită informații despre conturi din propriile țări, Binance lucrează direct cu ele. Compania a mers „mult dincolo” de obligația sa legală, a spus Perlman, și rămâne dedicată îndeplinirii cerințelor acordului din 2023 cu Statele Unite.

Însă îngrijorările au persistat. În decembrie, Binance a obținut o licență de operare în Abu Dhabi. De atunci, anumite solicitări de informații trec prin guvernul emirian, ceea ce a stârnit îngrijorări în rândul unor oficiali actuali și foști din domeniul aplicării legii. Aceștia susțin că emirienii au un conflict de interese, deoarece firma de investiții MGX este finanțată de membri ai familiei regale din Abu Dhabi.

Perlman a spus că nu există niciun conflict de interese. O purtătoare de cuvânt a autorității care reglementează Binance în Abu Dhabi a declarat că instituția este dedicată protejării integrității pieței și combaterii criminalității financiare. MGX nu a răspuns unei solicitări de a comenta.

În această primăvară, anchetatorii americani au început să se teamă că regulile companiei vor deveni mai greoaie, reproducând ceea ce se întâmpla în Europa.

Un oficial de conformitate al Binance a informat Departamentul de Justiție că, începând cu 8 iunie, compania își va extinde cerința privind tratatele pentru a acoperi o gamă mai largă de solicitări venite din partea autorităților americane, au spus trei persoane familiare cu situația. Cam în aceeași perioadă, oficiali de top din Departamentul de Justiție au trimis un e-mail procurorilor, avertizându-i că Binance urma să-și reducă cooperarea, potrivit publicației The Information.

Directorii de top ai companiei nu au dus însă la capăt acel plan, au spus sursele. Katz, procuroarea din Brooklyn, a spus că, dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar fi „devastator pentru victimele noastre”.