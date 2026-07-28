Ucraina reacționează, după ce un oficial de la Bagdad a acuzat Kievul că a comis atentate în Irak: "Acuzații aliniate cu Moscova"

2 minute de citit Publicat la 23:44 28 Iul 2026 Modificat la 23:50 28 Iul 2026

Ministerul Afacerilor Externe din Kiev. Un oficial irakian a acuzat Ucraina că a organizat atentate cu bombă în țara sa. Kievul spune că e propagandă rusă. Foto: Hepta

Ministerul de Externe al Ucrainei a respins, marți, afirmația unui oficial irakian de rang înalt care a acuzat Kievul că a orchestrat atentate cu bombă pe teritoriul țării sale, relatează publicația Kyiv Independent.

Atacurile ar fi țintit obiective ale Guvernului de la Bagdad.

Acuzația formulată de un oficial al unei țări în care Iranul exercită o influență politică și militară considerabilă vine pe fondul escaladării tensiunilor dintre Kiev și Teheran.

Pe 25 iulie, Ucraina a confirmat că a lovit în Marea Caspică o navă care transporta încărcături militare între Iran și Rusia.

Ulterior, Ministerul iranian de Externe a comunicat că atacul a vizat o navă comercială, provocând moartea unui marinar și rănirea altuia.

Teheranul a condamnat lovitura drept "un act de agresiune" și a avertizat că incidentul "nu va putea rămâne fără răspuns".

Într-un interviu acordat pe 27 iulie postului Dijlah TV, consilierul irakian pentru securitate națională Qasim al-Aboudi a declarat că autoritățile țării sale au arestat mai multe persoane care "au mărturisit că lucrau pentru Ucraina".

"Au vizat unele instituții guvernamentale irakiene prin atentate cu bombă", a susținut al-Aboudi.

El a admis că sunt necesare investigații suplimentare înainte de a putea formula acuzații precise.

Minister ucrainean: "Acuzațiile sunt false și se înscriu în linia propagandei ruse"

Pe 28 iulie, Ministerul ucrainean de Externe a transmis că respinge acuzațiile nefondate și lipsite de orice fundament probatoriu.

"Nu există fapte sau dovezi care să susțină aceste acuzații, lucru recunoscut chiar de oficialul irakian în interviul său.

Înainte de a face astfel de declarații publice cu un impact major, partea irakiană nu a transmis Ucrainei, pe canale diplomatice, nicio informație sau îngrijorare relevantă", a precizat ministerul de la Kiev.

"Acest lucru contravine principiilor respectului reciproc și afectează relațiile dintre Ucraina și Irak.

Declarațiile se înscriu în linia narațiunilor folosite de propaganda ruse, menite să discrediteze Ucraina și să submineze relațiile acesteia cu statele din Orientul Mijlociu", a mai indicat instituția citată.

Tensiunile între Ucraina și Iran s-au amplificat pe parcursul războiului purtat de Rusia

Tensiunile dintre Iran și Ucraina s-au amplificat încă din 2022, când Teheranul a început să furnizeze Rusiei drone Shahed.

Acestea au fost asimilate în producție de partea rusă și au devenit rapid principalele mijloace de luptă folosite de Moscova în atacurile asupra orașelor ucrainene.

La rândul său, Ucraina a trimis în ultimele luni experți militari în statele din Golf pentru a le sprijini în apărarea împotriva atacurilor cu drone iraniene.

Pe 25 iulie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Moscova a furnizat Teheranului imagini din satelit ale bazelor militare americane de pe teritoriul statelor din Golf pe întreaga durată a conflictului declanșat la 28 februarie.