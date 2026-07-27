„Românii au cumpărat lăzile refuzate de noi și acum doboară drone”. Critici dure în Bulgaria din cauza avioanelor F-16 la mâna a doua

Avion F-16, în timpul unui exercițiu aerian. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Bulgaria a refuzat în trecut să cumpere avioane F-16 la mâna a doua, ironizate de unii politicieni drept „lăzi”. România le-a cumpărat, iar acum le folosește pentru apărarea spațiului aerian și pentru doborârea dronelor, spune fostul ministru bulgar al Apărării Todor Tagarev, potrivit BoulevardBulgaria.

Declarația sa vine într-un moment în care Sofia caută din nou avioane de luptă folosite, deși Bulgaria a primit deja opt aeronave F-16 noi, care nu sunt încă folosite pentru serviciul de luptă.

„Românii au cumpărat o mare parte dintre ele și tocmai cu aceste avioane F-16 doboară acum drone. Celelalte au ajuns în Ucraina. Toți aliații noștri care aveau avioane scoase din uz le-au trimis în Ucraina”, a declarat Todor Tagarev la postul bTV.

Fostul ministru a amintit că, după declanșarea războiului din Ucraina, Ministerul Apărării din Bulgaria a propus cumpărarea unor avioane folosite de la statele aliate. Ideea a fost respinsă atunci politic și întâmpinată cu ironii, sub argumentul că Bulgaria nu ar trebui să plătească pentru niște „lăzi”.

Între timp, spune Tagarev, România a cumpărat o mare parte dintre aeronavele disponibile, iar alte avioane care urmau să fie scoase din serviciu au fost trimise Ucrainei. În aceste condiții, fostul ministru se întreabă de unde mai poate cumpăra acum Bulgaria suficiente avioane pentru a forma încă o escadrilă de luptă.

Bulgaria vrea să cumpere din nou avioane F-16 folosite

Discuția a reapărut după ce ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoianov, a anunțat că țara sa este interesată să cumpere încă o escadrilă de F-16 la mâna a doua. El a trimis o solicitare generalului Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO din Europa.

În paralel, Ministerul Apărării de la Sofia a cerut Poloniei informații despre avioanele MiG-29 pe care aceasta le-a scos din uz.

Todor Tagarev critică însă direcția în care se îndreaptă ministerul. În opinia sa, Bulgaria continuă să caute tehnică veche, în loc să introducă pe deplin în serviciu noile avioane F-16 și să investească în sisteme moderne de apărare antidronă și antirachetă.

Bulgaria are, potrivit fostului ministru, dificultăți serioase în apărarea spațiului său aerian cu vechile MiG-29

El a dat drept exemplu cea mai recentă situație de urgență, când autoritățile au primit o alertă privind o posibilă deturnare a unui avion de pasageri aflat deasupra Bulgariei.

Deși două avioane MiG-29 ar fi trebuit să fie pregătite pentru intervenție, doar unul a fost ridicat de la sol.

Tagarev consideră că explicația cea mai probabilă este că nu exista și un al doilea avion pregătit pentru zbor. Numărul aeronavelor MiG-29 bulgare care pot executa în prezent misiuni este însă informație clasificată.

Situația este cu atât mai greu de explicat, spune fostul ministru, cu cât toate cele opt avioane F-16 noi au fost deja recepționate de Bulgaria și există piloți instruiți pentru ele. Cu toate acestea, țara nu are încă o pereche de F-16 pregătită pentru serviciul de luptă.

„În loc să dezvoltăm capacități pentru noua tehnică și să achiziționăm alte sisteme de apărare antidronă și antirachetă, noi continuăm să mizăm pe vechi”, a declarat Tagarev.

El a cerut Ministerului Apărării să explice de ce Bulgaria continuă să vorbească despre achiziționarea de piese pentru prelungirea duratei de viață a avioanelor MiG-29 și despre cumpărarea altor aeronave la mâna a doua, în condițiile în care are deja F-16 noi.