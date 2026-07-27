Avertizare meteo imediată. ANM a emis Cod Portocaliu de furtuni cu vijelii, grindină și averse torențiale. Lista localităților vizate

1 minut de citit Publicat la 15:16 27 Iul 2026 Modificat la 15:16 27 Iul 2026

Nori de furtună cu fulgere pe cer. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Meteorologii au emis avertizări nowcasting de cod portocaliu de vijelii pentru localități din mai multe județe. Fenomenele periculoase sunt prognozate pentru intervale scurte de timp și includ averse torențiale, descărcări electrice, grindină și intensificări puternice ale vântului.

În județele Cluj și Sălaj, avertizarea este valabilă în intervalul 15:10 – 15:40. Sunt vizate localitățile Chinteni, Borșa, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Vultureni și Recea-Cristur din județul Cluj, precum și Bălan, Surduc, Hida, Gârbou, Cristolț și Dragu din județul Sălaj.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale care pot acumula 25–40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1–4 cm, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h.

O altă avertizare de cod portocaliu este valabilă în județul Bihor, pentru localitatea Aușeu, în intervalul 15:05 – 15:35. Meteorologii anunță averse torențiale cu acumulări de 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului de 50–70 km/h, vijelie și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1–3 cm.

Fenomene severe sunt semnalate și în zona de munte din județele Prahova și Buzău. Avertizarea este valabilă în intervalul 14:56 – 15:35 și vizează localitatea Măneciu din județul Prahova și localitatea Siriu din județul Buzău.

În aceste zone sunt așteptate averse torențiale care pot aduce cantități de apă de 25–40 l/mp, descărcări electrice frecvente, rafale de vânt de 60–70 km/h și grindină de dimensiuni mici, între 1 și 3 cm.

Populația din zonele avertizate este sfătuită să fie atentă în timpul fenomenelor extreme și să evite deplasările în aer liber pe durata furtunilor, deoarece vântul puternic poate produce pagube prin ruperea unor crengi sau desprinderea unor obiecte.