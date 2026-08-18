Ucraina ar putea ataca Rusia cu rachete balistice de producție internă în trei-șase luni, spune fostul ministru al Apărării de la Kiev

Mihailo Fedorov s-a transformat rapid într-un rival posibil pentru Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Ucraina va putea lovi Rusia cu rachete balistice produse pe plan intern în următoarele trei până la șase luni, a declarat fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, într-un interviu acordat în exclusivitate CBS News.

Până în prezent, Ucraina s-a bazat pe drone ieftine cu rază lungă de acțiune și pe rachete de croazieră pentru a ataca ținte aflate în adâncul teritoriului rus. Aceste arme sunt însă mai lente și mai ușor de doborât după ce sunt detectate.

Rusia folosește în mod repetat rachete balistice împotriva Ucrainei, iar forțele ucrainene au întâmpinat până acum dificultăți în interceptarea lor, ceea ce pune o presiune tot mai mare asupra sistemelor de apărare antiaeriană.

În luna iunie, Fire Point, unul dintre cei mai mari producători ucraineni din industria de apărare, a testat o rachetă balistică. În teorie, aceasta i-ar permite Ucrainei să răspundă atacurilor rusești cu rază lungă de acțiune.

Fedorov, care a afirmat că programul ucrainean de dezvoltare a rachetelor balistice s-a accelerat în perioada în care a condus Ministerul Apărării, crede că Ucraina va lansa o astfel de rachetă asupra Rusiei până la sfârșitul anului.

"Trebuie să învingem Rusia în fiecare ciclu tehnologic și trebuie să luăm decizii 24 de ore din 24, șapte zile din șapte", a declarat Fedorov, în vârstă de 35 de ani. El a subliniat că, deși Ucraina inovează rapid, Rusia procedează la fel.

Înainte de înlăturarea sa din funcție, luna trecută, Fedorov contribuise la elaborarea strategiei prin care Ucraina încearcă să pună capăt războiului, folosind drone și roboți pentru a respinge un adversar superior numeric.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe Fedorov la jumătatea lunii iulie, invocând conflictul imposibil de soluționat dintre acesta și principalul general al lui Zelenski, Oleksandr Sîrski. Decizia a provocat proteste la care au participat mii de oameni din întreaga țară. Aproximativ o săptămână mai târziu, Zelenski l-a înlăturat și pe Sîrski din funcție.

Întrebat de ce crede că a fost demis, Fedorov a declarat pentru CBS News: "Chiar nu vreau să vorbesc publicului american despre motiv.” El a adăugat: "Indiferent care a fost motivul, este important să înțelegem că Ucraina va continua să lupte".

Lui Fedorov i s-a atribuit meritul de a fi schimbat cursul războiului în favoarea Ucrainei, prin intensificarea de zece ori a atacurilor ucrainene în adâncul teritoriului rus și prin consolidarea arsenalului produs pe plan intern.

Sâmbătă dimineață, Zelenski a anunțat pe rețelele sociale că Ucraina a lovit o instalație a agenției spațiale ruse din Samara, situată la aproximativ 900 de kilometri de granița cu Ucraina, folosind noile rachete Flamingo, produse în țară.

Fedorov a declarat pentru CBS News că protestele declanșate de demiterea sa arată că poporul ucrainean susține valorile democratice și că Ucraina luptă pentru libertatea sa.

Fost antreprenor în domeniul tehnologiei, Fedorov a evitat să spună dacă intenționează să revină în guvern. "Vom vedea în curând", a spus el. "În orice caz, întreaga mea activitate va avea drept obiectiv încheierea războiului și reconstrucția Ucrainei."