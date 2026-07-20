Ucrainenii i-au dat ultimatum lui Zelenski: Până vineri să îl demită pe Oleksandr Sîrski, șeful armatei. Proteste zilnice la Kiev

3 minute de citit Publicat la 17:56 20 Iul 2026 Modificat la 17:56 20 Iul 2026

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Un nou protest al ucrainenilor față de decizia lui Volodimir Zelenski de a-l demite pe ministrul apărării, Mihailo Fedorov, în timp ce șeful armatei, Oleksandr Sîrski, rămâne în funcție, urmează să aibă loc pe data de 20 iulie, la Kiev, relatează Kyiv Independent.

După demonstrație, organizatorii intenționează să facă o pauză de trei zile, a anunțat unul dintre organizatorii mișcării, Dmitro Koziatinskii.

Koziatinskii a spus că mișcarea are două revendicări clare pentru Zelenski – repunerea în funcție a lui Fedorov ca ministru al apărării și îndepărtarea lui Oleksandr Sîrski din funcția de șef militar al armatei ucrainene.

Este neclar încă dacă Zelenski ia în calcul readucerea în funcție a lui Fedorov, însă președintele contemplează demiterea lui Sîrski.

O persoană familiarizată cu discuțiile spune că o decizie cu privire la demiterea lui Sîrski va fi luată pe parcursul următoarelor zile.

Scandal de amploare după demiterea lui Fedorov

Lui Fedorov i-a fost oferită o altă funcție, în domeniul tehnologiei militare și pentru coordonarea modernizării ministerului, însă, potrivit a două persoane care cunosc situația, el este dispus să revină numai în funcția de ministru al apărării.

„Pentru Fedorov este important să continue toate proiectele pe care le-a început”, a declarat una dintre surse.

Ucrainenii protestează zilnic din 16 iulie față de înlăturarea lui Fedorov, unul dintre cei mai tineri și mai populari oficiali de rang înalt ai țării.

În timpul mandatului său de ministru al apărării, Fedorov a coordonat mai multe inițiative importante, printre care reforme și programe menite să consolideze capacitățile militare ale Ucrainei.

La manifestațiile din Kiev au participat mii de persoane, iar proteste de mai mică amploare au avut loc și în alte orașe din Ucraina.

„Am stabilit, de fapt, ziua de vineri drept termen-limită pentru îndeplinirea revendicărilor noastre”, a declarat el.

„Evenimentul de astăzi nu este un protest, ci o acțiune concentrată asupra revendicărilor noastre. Va urma apoi o pauză de trei zile, până vineri. Dacă revendicarea noastră va fi îndeplinită până atunci, ne vom opri”.

Relația tensionată Sîrski-Fedorov

Reacțiile negative s-au concentrat asupra relației dintre cei doi oficiali.

Pe măsură ce au apărut noi detalii despre demiterea lui Fedorov, atenția s-a îndreptat spre deteriorarea relației sale personale și profesionale cu Sîrski.

Tensiunile dintre cei doi erau anticipate încă de la numirea lui Fedorov și reflectau viziuni diferite asupra conducerii armatei și culturii organizaționale.

Sîrski a susținut o structură de comandă puternic centralizată, inspirată din doctrina militară sovietică. El a fost criticat de militari și analiști pentru controlul excesiv asupra deciziilor de detaliu și pentru promovarea unei culturi de comandă pe care criticii o descriu drept sovietică.

Cele mai recente decizii ale lui Zelenski au atras critici din partea parlamentarilor, veteranilor și cetățenilor. Mulți dintre aceștia consideră că înlăturarea lui Fedorov riscă să submineze reformele din ministerul apărării, fără să rezolve problemele legate de conducerea armatei.

De ce vor protestatarii plecarea lui Sîrski

„Fedorov înseamnă mai mulți ruși morți, Sîrski înseamnă mai mulți ucraineni morți”, este sloganul pe unul dintre pancartele de carton purtate de protestatari la Kiev.

Acest slogan s-a numărat printre miile de pancarte ridicate la Kiev și în alte orașe din Ucraina, în timp ce indignarea față de conducerea țării pe timp de război a izbucnit în stradă.

Motivele principale ale deciziei lui Zelenski au fost intens dezbătute. Printre teorii s-au numărat faptul că președintele îl considera pe Fedorov o amenințare politică sau că eforturile acestuia de a închide sursele de câștiguri obținute prin corupție din minister au nemulțumit persoane apropiate puterii.

Cea mai răspândită teorie s-a dovedit însă corectă: conflictul personal și profesional dintre Fedorov și controversatul comandant-șef al armatei, Oleksandr Sîrski.

Într-o conferință de presă extrem de dură, susținută cu o franchețe fără precedent pentru un oficial de rang înalt dintr-o țară aflată în război, Fedorov l-a atacat deschis pe general. El l-a acuzat pe Sîrski că blochează reformele, întreține o cultură a minciunii și încearcă în mod direct să îl îndepărteze din cercul de încredere al lui Zelenski.

„Toate inițiativele pe care le-am propus au început să fie blocate, iar Sîrski nu este pregătit să discute personal, față în față, despre probleme”, a declarat Fedorov, adăugând că generalul i-a dat lui Zelenski un ultimatum pentru a-l demite din funcția de ministru al apărării.