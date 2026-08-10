Rusia vrea să folosească drone ucrainene în atacuri "sub steag fals”, avertizează mai multe țări NATO. Posibilele ținte ale lui Putin

Polonia şi cele trei state baltice, care se învecinează toate cu Rusia şi au descoperit drone ucrainene pe teritoriul lor, nu vor să-şi asume niciun risc. sursa foto: Getty

Rusia ar pregăti un atac sub "steag fals" împotriva unor obiective de pe teritoriul țărilor NATO, utilizând drone ucrainene, avertizează Polonia și țările baltice, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Lituania a declarat săptămâna trecută că Moscova ar lua în considerare un astfel de atac, iar Polonia, Letonia şi Estonia au avertizat la rândul lor cu privire la acte de sabotaj menite să testeze reacţia NATO într-un moment în care angajamentul SUA faţă de alianţa militară occidentală se află sub semnul incertitudinii.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luna trecută că avertismentele privind atacuri clandestine ruseşti sunt "poveşti de groază" utilizate pentru a justifica militarizarea Occidentului împotriva Rusiei.

Polonia şi cele trei state baltice, care se învecinează toate cu Rusia şi au descoperit drone ucrainene pe teritoriul lor, nu vor să-şi asume niciun risc.

"Nu suntem naivi, vedem informaţiile, citim printre rânduri şi ne facem temele", a declarat pentru Reuters ministrul lituanian al apărării, Robertas Kaunas.

El personal, premierul Letoniei, precum şi patru responsabili ai serviciilor de informaţii şi ai marilor companii din regiune au prezentat agenţiei de presă citate noi detalii ale evaluărilor serviciilor secrete şi au descris măsurile luate pentru a proteja infrastructurile ca răspuns la aceste ameninţări.

"Creştem securitatea infrastructurilor noastre critice, facem schimb constant de informaţii cu serviciile noastre secrete cu privire la paşii de urmat", a indicat Kaunas.

Măsuri sporite de securitate în țările baltice

Luna trecută, Lituania a desfăşurat armata în sprijinul poliţiei pentru a asigura securitatea terminalului său de import de gaz natural lichefiat, terminalului de produse petroliere, unei legături electrice cheie cu Polonia şi centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompare Kruonis.

"Transmitem un semnal clar că, dacă va fi nevoie, ne vom apăra", a declarat Kaunas.

Letonia a întărit măsurile de securitate în jurul tuturor infrastructurilor critice, inclusiv a barajului de pe râul Daugava, lângă capitala Riga, şi a instalaţiei subterane de stocare a gazelor de la Incukalns, a declarat premierul Andris Kulbergs într-un interviu acordat agenţiei Reuters. "O ameninţare hibridă potenţială este mai probabilă decât înainte", a estimat el.

Rusia a acuzat în mai statele baltice că ar intenţiona să permită dronelor ucrainene să atace Rusia de pe teritoriul lor şi a ameninţat să riposteze, ceea ce a suscitat mai multe dezminţiri şi proteste, precum şi temeri că Moscova ar putea pune la cale un astfel de atac pentru a justifica o reacţie.

Un oficial al serviciilor de informaţii baltice a declarat că evaluările arată că agenţiile de informaţii militare şi interne ruseşti ar plănui un posibil atac sub steag fals împotriva unor infrastructuri din Rusia sau din ţările baltice şi Polonia. Această operaţiune, utilizând drone de fabricaţie ucraineană, ar putea fi realizată în zilele care ar urma aprobării de către conducerea ţării, inclusiv de către preşedintele Vladimir Putin.

Principala preocupare menţionată în aceste evaluări nu este atât impactul imediat al unui astfel de atac cât "haosul politic" pe care l-ar putea declanşa la sediul NATO din Bruxelles, în timp ce membrii europeni şi SUA ar dezbate cum şi dacă să răspundă, a precizat acest oficial.

O altă sursă - un responsabil din regiune - s-a arătat mai puţin categorică, afirmând că o serie de avertismente ale "serviciilor de informaţii aliate" cu privire la activitatea rusească au lăsat o "impresie copleşitoare" asupra statelor baltice, dar că atacurile ar putea avea loc "între astăzi şi niciodată".

Moscova susţine că Occidentul, din "rusofobie", o acuză în mod regulat de acte maligne fără a prezenta dovezi. NATO şi ambasada Rusiei la Vilnius (capitala Lituaniei) nu au răspuns deocamdată la solicitările de comentarii din partea Reuters.

În Polonia, gigantul petrolier şi gazier Orlen analizează rute alternative de import de gaze naturale, în cazul în care cele obişnuite ar fi compromise, a declarat o persoană familiarizată cu activitatea companiei.

Orlen importă 80% din gazul ţării prin terminalul de gaz natural lichefiat din Swinoujscie, situat pe coasta Mării Balice, şi printr-o conductă submarină venind din Norvegia. Gaz-System, operatorul infrastructurii, acţionează sub o "vigilenţă sporită", a declarat o altă sursă familiarizată direct cu situaţia. Orlen a refuzat să comenteze detaliile măsurilor preventive. Un purtător de cuvânt al Gaz-System a declarat că societatea monitorizează situaţia geopolitică şi reacţionează în mod corespunzător.

Compania de stat care se ocupă de construirea primei centrale nucleare din Polonia, Polskie Elektrownie Jadrowe, a declarat că au apărut documente falsificate ale companiei menite să semene confuzie în rândul părţilor interesate şi că urmele duc până undeva "la est de Polonia".

Compania desfăşoară o anchetă împreună cu serviciile speciale şi forţele de ordine şi monitorizează orice risc de sabotaj sau alte ameninţări împotriva şantierului planificat, a declarat purtătorul de cuvânt Marcin Skolimowski.

Polonia întărește apărarea rețelelor electrice

Operatorul reţelei electrice din Polonia şi o ramură a armatei au început, în luna iulie, să întărească măsurile de securitate în jurul unei linii de transport de energie electrică către Ucraina, care contribuie la stabilizarea reţelei electrice a acestei ţări afectate de război, de mult timp ţinta atacurilor din partea Rusiei.

"Aceasta este o zonă în care este necesară o vigilenţă sporită, aşa că folosim toate resursele disponibile", a declarat pentru Reuters purtătorul de cuvânt al operatorului reţelei, Maciej Wapinski, care se aşteaptă ca armata să contribuie la asigurarea securităţii infrastructurii critice în alte regiuni din estul ţării.

Drone misterioase au apărut în ultimul timp în multe locuri din Europa. Autorităţile germane au găsit pe aeroportul Leipzig/Halle o dronă care transporta explozibili săptămâna trecută. Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a calificat incidentul drept un atac hibrid, dar nu a atribuit nimănui responsabilitatea. Rusia a respins afirmaţiile unor politicieni şi media germane potrivit cărora ea ar fi cea responsabilă.

Wojciech Kononczuk, directorul Centrului pentru Studii Orientale (OSW), un organism polonez finanţat de stat, a declarat pentru Reuters că o serie de acuzaţii ruseşti care susţin că statele baltice lucrează pentru Ucraina ar putea pregăti terenul pentru atacuri ruseşti acolo.

El a adăugat că, având în vedere că forţele ruse s-au împotmolit în Ucraina, iar loviturile ucrainene asupra instalaţiilor energetice şi a altor infrastructuri aduc prejudicii economiei ruse, obiectivul Moscovei ar fi să recâştige avantajul.

Mesajul adresat Europei, spune Kononczuk, ar fi că dacă ea nu acceptă cererile Moscovei atunci aceasta va răspândi destabilizare, un pariu riscant bazat pe calculul că în tabăra occidentală nu ar exista voinţa de a riposta, notează Reuters.