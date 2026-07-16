Mihailo Fedorov iese la atac dupa ce a fost demis de Zelenski și îl acuză pe șeful armatei ucrainene: „Sîrski a reusit să dezbine țara”

Generalul Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene (s) și Mihailo Fedorov, fostul ministru ucrainean al Apărării. Colaj foto: Profimedia Images

Ministrul demis al Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, l-a acuzat joi pe șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, de „dezbinare a țării” și că a „obstrucționat” reforma în armată, informează Euronews.

Fedorov a dezvăluit, într-o conferință de presă, că Zelenski a fost forțat să aleagă între el și Sîrski. Cu toate acestea, Fedorov a spus că nu i-a dat un ultimatum lui Zelenski de gentul „Ori eu, ori Sîrski”.

„I-am spus atunci (lui Zelenski) că vom câștiga cu acest șef de stat major (Sîrski)”, a spus Mihailo Fedorov.

„Când președintele mi-a spus că nu are de gând să-l demită pe Sîrski, i-am spus că sunt de acord cu asta. E decizia lui, de comandant suprem al forțelor armate, voi învăța să lucrez cu el (Sîrski - n.r.), deoarece, până una alta, servim poporul ucrainean și pe nimeni altcineva”, a spus fostul ministru al Apărării.

După ce a fost numit în funcția de ministru. Fedorov a spus că șefii armatei ucrainene au început să opună rezistență la reformele impuse de el.

„Am ajuns ca inițiativele noastre să fie complet blocate. Sîrski nu e pregătit să vorbească public, față în față de aceste probleme”, a spus Fedorov. „El e gata să meargă la întâlniri, să țese intrigi și să creadă că cineva organizează campanii media împotriva sa. Și atunci el a dat un ultimatum”.

Conflictul Fedorov-Sîrski, văzut ca un conflict între generații

„În loc să se vadă cum putem face să învingem Rusia într-un război asimetric, el a divizat țara”, a spus Fedorov în cea mai dură critică adusă la adresa lui Sîrski.

Demiterea ministrului ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a provocat un val de furie la Kiev și în alte orașe, unde oamenii au fost chemați la proteste rare în vreme de război. Decizia lui Volodimir Zelenski a dus și la demisia unui oficial din Forțele Aeriene, iar în Parlament există tensiuni legate de numirea noului ministru.

Fedorov a refuzat funcția de consilier propusă de Zelenski și a declanșat un atac direct la adresa șefului Armatei ucrainene. „Dacă vrem să învingem inamicul în mod asimetric, cu pierderi minime, trebuie să-i înlocuim pe comandantul-șef și pe șeful Statului Major General”, a mai declarat Fedorov, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit mai multor relatări, Zelenski l-a demis pe Fedorov în urma unui conflict cu comandantul-șef al armatei, Oleksandr Sîrski. Tensiunile dintre Fedorov și Sîrski au apărut din cauza propunerilor de reformă militară ale lui Fedorov, în special privind modul în care funcționează Ministerul Apărării. Disputa dintre cei doi a fost descrisă drept o ciocnire între generații: de o parte, un manager tânăr și inovator, cu experiență în zona de zona de startupuri, de cealaltă parte, un general format în logica militară tradițională.