Furie la Kiev după ce Zelenski l-a demis pe ministrul Apărării: Proteste în stradă, un oficial și-a dat demisia, revoltă în Parlament

Ucrainenii ies în stradă împotriva deciziei lui Zelenski. Foto: Profimedia Images

Demiterea ministrului ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a provocat un val de furie la Kiev și în alte orașe, unde oamenii au fost chemați la proteste rare în vreme de război. Decizia lui Volodimir Zelenski a dus și la demisia unui oficial din Forțele Aeriene, iar în Parlament există tensiuni legate de numirea noului ministru. Fedorov a refuzat funcția de consilier propusă de Zelenski și a declanșat un atac direct la adresa șefului Armatei ucrainene. „Dacă vrem să învingem inamicul în mod asimetric, cu pierderi minime, trebuie să-i înlocuim pe comandantul-șef și pe șeful Statului Major General”, a declarat Fedorov, în cadrul unei conferințe de presă.

ACTUALIZARE. Parlamentul ucrainean l-a aprobat pe Serhii Korețkîi, șeful companiei energetice de stat Naftogaz, în funcția de nou prim-ministru al țării. Zelenski l-a nominalizat pe Korețkîi, invocând experiența acestuia în sectorul energetic și susținând că este cel mai potrivit pentru a ajuta Ucraina să se pregătească pentru încă o iarnă de război. Numirea sa a fost aprobată cu 289 de voturi pentru.

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Pentru prima dată de la protestele de vara trecută în sprijinul instituțiilor anticorupție ale țării, ucrainenii s-au mobilizat online după demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. Un val de mesaje pe rețelele sociale s-a transformat rapid în apeluri la adunări publice în mai multe orașe ucrainene, joi.

Popularitatea lui Mihailo Fedorov în societatea civilă este evidentă: ucrainenii au organizat un protest rar în vreme de război pentru a-l apăra și a-l susține. Apelurile la protest au apărut pe rețelele sociale aproape imediat după ce președintele Volodimir Zelenski l-a demis pe Fedorov, miercuri seară.

Furia provocată de decizie s-a transformat rapid în planuri de adunare în marile orașe, joi, la ora 09:01, imediat după minutul zilnic de reculegere ținut la nivel național în memoria militarilor și civililor ucraineni uciși.

Este pentru prima dată de la protestele de vara trecută în sprijinul instituțiilor anticorupție ale Ucrainei când mobilizarea online ajunge din nou în stradă, iar nemulțumirea demonstranților este îndreptată direct spre decizia lui Zelenski.

Dmitro Koziatînskîi, veteran de război și unul dintre principalii organizatori ai protestelor masive de vara trecută în sprijinul NABU și SAPO, a scris pe rețelele sociale: „Ministrul Apărării este înlăturat în mijlocul unor reforme eficiente - în sfârșit eficiente! - și înlocuit cu cineva sub care orice speranță de reformă poate fi uitată”, referindu-se la ministrul de Interne Ihor Klîmenko, care ar urma să-l înlocuiască pe Fedorov.

„Îi chem pe toți oamenii cărora le pasă să iasă mâine, la ora 09:01, în Piața Franko și să-i arate președintelui că suntem împotriva remanierilor constante din guvern și a înlocuirii miniștrilor eficienți cu oportuniști comozi. Nu vom învinge niciodată Rusia atât timp cât aceeași stagnare totală și aceeași corupție domină armata și ministerele noastre”, a scris Koziatînskîi.

Людей вже багато, підходьте pic.twitter.com/jc92F82khL — Дімасик вже не в ЗСУ (@deemasseek) July 16, 2026

Demisie după înlăturarea lui Fedorov

Adjunctul comandantului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Pavlo Ielizarov, și-a anunțat demisia pe 16 iulie, afirmând că demiterea lui Fedorov, ale cărui priorități includeau reformarea sectorului de apărare aeriană, va provoca mai multe victime și distrugeri în Ucraina în urma atacurilor rusești cu rachete și drone.

„Cred că înlăturarea lui M. Fedorov este un mare rău pentru capacitatea de apărare a țării”, a scris Ielizarov pe Facebook, atașând o copie a cererii sale de demisie.

Pavlo Yelizarov, a renowned drone unit commander, has resigned from his position of deputy commander of the Ukrainian Air Force in protest of Zelenskyy’s decision to sack the defense minister Mykhailo Fedorov, a move he called “a great evil for the country’s defense capability.” pic.twitter.com/pW6MOu0Ezf — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 16, 2026

Și alți lideri de opinie din armată și din societatea civilă s-au alăturat apelului la protest.

Serhii Sternenko, cunoscut activist și blogger ucrainean, care a fost consilierul lui Fedorov pe probleme de război cu drone, a spus că „Mihailo Fedorov este cel mai bun ministru al Apărării din întreaga noastră istorie” și a numit demiterea sa „cea mai mare demoralizare de la începutul războiului”.

Revolta parlamentarilor

Corespondentul Financial Times la Kiev a scris, pe contul său de X, că membri din partidul lui Zelenski i-au spus joi că atmosfera din Parlament este „explozivă” și că mai mulți parlamentari iau în considerare să nu voteze pentru Ihor Klymenko, candidatul președintelui la funcția de ministru al Apărării.

„Mi s-a spus că este posibil să nu aibă suficiente voturi pentru a fi numit”, a scris Christopher Miller în postarea sa.

NEW: Some MPs in Zelenskyy's ruling party who I've spoken to this morning say the mood in parliament is "explosive" and some lawmakers are considering NOT voting for Ihor Klymenko, the president's candidate to be Ukraine's new defense minister. He may not have enough votes to be… — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 16, 2026

„Revoluția cartonului” din Ucraina

Pe măsură ce mobilizarea de pe rețelele sociale a prins avânt, ucrainenii au început să schimbe între ei idei de sloganuri pentru pancarte făcute manual, pe bucăți de carton. Cei mai mulți dintre cei care au publicat imagini cu pancartele în lucru i-au cerut lui Zelenski să revină asupra deciziei și să-l păstreze pe Fedorov în funcție.

Друзі, неможливо більше терпіти те, що відбувається з нашим урядом. Міністра оборони знімають з посади під час ефективних (нарешті!) реформ, замінюючи його на людину, при якій про будь-які реформи можна буде забути.



Ми ніколи не переможемо росію, поки в нашій армії та наших… pic.twitter.com/xGKHjO9OSq — Дімасик вже не в ЗСУ (@deemasseek) July 15, 2026

„Poporul îl apără pe ministrul Apărării”, „Mai multă muncă făcută în jumătate de an decât fac alții în doi” și „Ați concediat pe cine nu trebuia” se numără printre mesajele apărute online.

Potrivit mai multor relatări, Zelenski l-a demis pe Fedorov în urma unui conflict cu comandantul-șef al armatei, Oleksandr Sîrski. Tensiunile dintre Fedorov și Sîrski au apărut din cauza propunerilor de reformă militară ale lui Fedorov, în special privind modul în care funcționează Ministerul Apărării. Disputa dintre cei doi a fost descrisă drept o ciocnire între generații: de o parte, un manager tânăr și inovator, cu experiență în zona de startupuri, de cealaltă parte, un general format în logica militară tradițională.

Mulți ucraineni și-au îndreptat furia direct spre Sîrski, care și-a păstrat funcția, acuzându-l pe președinte că a sacrificat un ministru al Apărării popular într-un moment critic al războiului.

Când Fedorov și-a confirmat demiterea, miercuri seară, el a publicat o listă cu ceea ce consideră principalele reușite și eșecuri ale echipei sale în cele șase luni de mandat. Vorbind despre „eșecuri”, el a spus că nu a reușit să ducă la capăt transformarea organizațională a Ministerului Apărării în conformitate cu standardele NATO și cu „bunul-simț”.

„Noua structură a fost pusă în aplicare, mulți oameni au fost disponibilizați”, a spus el, adăugând că „numeroase procese au fost puse în mișcare”. „Totuși, ar fi fost nevoie de și mai multă hotărâre în demiterea celor care blocau schimbările”.