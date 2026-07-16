"Pare o trădare". Decizia lui Zelenski de a-l demite pe ministrul reformist al Apărării, Mihailo Fedorov, provoacă revoltă la Kiev

5 minute de citit Publicat la 00:07 16 Iul 2026 Modificat la 00:07 16 Iul 2026

Fedorov a confirmat apoi demiterea într-o postare pe rețelele de socializare, spunând că a fost „o mare onoare să servesc poporul ucrainean în calitate de ministru al apărării”. FOTO: Profimedia Images

Președintele Volodimir Zelenski l-a demis pe Mihailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării al Ucrainei, ca parte a celei mai recente reforme guvernamentale a administrației sale. Demiterea a urmat unei întâlniri cu conducerea militară din 15 iulie, a declarat un oficial ucrainean familiarizat cu situația pentru Kyiv Independent.

Fedorov a confirmat apoi demiterea într-o postare pe rețelele de socializare, spunând că a fost „o mare onoare să servesc poporul ucrainean în calitate de ministru al apărării”.

Fedorov a enumerat peste 20 de realizări majore ale mandatului său, inclusiv închiderea sistemelor Starlink pentru forțele rusești, campania împotriva logisticii rusești în Crimeea ocupată și o inițiativă de reformă militară „nepopulară, dar extrem de importantă”.

Ministrul care pleacă din funcție a enumerat, de asemenea, trei obiective pe care nu a putut să le atingă: transformarea completă a ministerului apărării al Ucrainei „în conformitate cu NATO și bunul simț”, revizuirea sistemului de achiziții militare și construirea „unei culturi a responsabilității”.

„Vă mulțumesc fiecăruia dintre voi care apărați Ucraina și lucrați pentru victorie”, a scris Fedorov. „Mulțumesc întregii mele echipe pentru serviciile lor eficiente 24/7...Voi continua să lucrez la misiunea cu care am venit la Ministerul Apărării - să înving inamicul prin asimetrie, viteza inovației și puterea organizației noastre.”

Cine îl va înlocui pe Fedorov

Ministrului de Interne, Ihor Klymenko, i s-a oferit rolul de următor ministru al apărării al Ucrainei, a declarat pentru Kyiv Independent, sub condiția anonimatului, un parlamentar din partidul de guvernământ Slujitorul Poporului.

Generalul Klymenko a condus Poliția Națională din 2019 până în 2023 și a fost numit ministru de interne după moartea predecesorului său, Denys Monastyrsky. Pentru ca Klymenko să își asume un nou rol în guvern, parlamentul trebuie să sprijine nominalizarea sa.

Purtătoarea de cuvânt a lui Klymenko, Mariana Reva, a declarat pentru Kyiv Independent că Klymenko a fost surprins de propunerea președintelui.

„Așteptăm nominalizarea oficială a președintelui. După cum știți, Ihor Klymenko este ofițer. Pentru el, cuvântul comandantului suprem este un ordin”, a spus Reva.

Legislatorii care au vorbit cu Kyiv Independent, atât din partidul de guvernământ, cât și din opoziție, au dezaprobat potențiala schimbare.

„Sunt vești proaste”, a declarat un parlamentar din partidul lui Zelenski pentru Kyiv Independent.

Analistul politic Volodymyr Fesenko a împărtășit o opinie similară.

„Nu cred că este corect să se înlocuiască ministrul apărării la fiecare șase luni. Nu există plângeri fundamentale cu privire la Fedorov și ar trebui să i se permită să finalizeze reformele pe care le-a anunțat deja. O altă schimbare de ministru al apărării - indiferent de cine îl înlocuiește - ar crea pur și simplu mai mult haos”, a declarat Fesenko pentru Kyiv Independent.

Rămâne neclar dacă Fedorov va fi numit într-un alt rol în cadrul guvernului ucrainean.

Se așteaptă ca parlamentul Ucrainei să voteze nominalizarea lui Klymenko pe 16 iulie.

De ce a fost demis Fedorov

Motivele din spatele demiterii bruște provin din conflictele dintre Fedorov și controversatul comandant-șef al Ucrainei, Oleksandr Sirskîi, au declarat parlamentari și analiști pentru Kyiv Independent.

Zelenski a dezvăluit nominalizările pentru cabinet în timpul unei întâlniri cu facțiunea sa, Slujitorul Poporului, în parlament, în seara zilei de 15 iulie. Un parlamentar prezent la întâlnire a spus că mulți au fost uimiți de decizia de a nu-l numi din nou pe Fedorov în funcția de ministru al apărării.

„Pare o trădare”, au declarat aceștia pentru Kyiv Independent. „Cred că Zelenski și-a pus o bombă cu ceas, deoarece, conform legii, aceasta era alegerea lui.”

Potrivit parlamentarului, Zelenski a justificat demiterea lui Fedorov invocând o ruptură între Ministerul Apărării și conducerea militară a Ucrainei. El a spus că și conducerea militară trebuie „resetată” și a sugerat că demiterea lui Oleksandr Sirskîi ar putea fi în cele din urmă pe masă, a spus sursa.

„Acesta este un răspuns absurd. Dacă el credea că și conducerea militară are nevoie de o resetare, atunci de ce să-l demită pe ministrul apărării?”, a spus un parlamentar.

Potrivit sursei, Zelenski a invocat ofițerii de recrutare și problemele de mobilizare ca un alt motiv pentru demiterea lui Fedorov. Parlamentarul a spus că Zelenski se așteaptă ca Klîmenko să se concentreze pe abordarea acestor două probleme.

Decizia de a-l demite pe Fedorov a urmat unei întâlniri între Zelenski, Fedorov și Oleksandr Sirskîi, în timpul căreia urmau să discute provocările cheie cu care se confruntă armata ucraineană, inclusiv mobilizarea.

Întrebat de jurnaliști despre posibila demitere a lui Fedorov, Zelenski a refuzat să comenteze direct, spunând doar că dorește ca armata ucraineană să fie „unită” și „pe aceeași lungime de undă”.

„Prioritatea este dialogul dintre armată și Ministerul Apărării, rezolvarea problemelor (de recrutare) și închiderea cerului”, a spus el, confirmând în același timp întâlnirea.

Un alt parlamentar din partidul Slujitorul Poporului al lui Zelenski a declarat pentru Kyiv Independent că forța motrice din spatele demiterii a fost conflictul Sârskîi-Fedorov, care „a depășit toate limitele”.

Mai recent, Fedorov a lansat campania „blocare logistică” pe 27 mai, o operațiune extrem de eficientă care vizează vehiculele logistice rusești cu muniții care se deplasează liber și drone cu rază medie de acțiune.

Fedorov a lansat, de asemenea, o serie de reforme militare controversate în iunie, care au primit un răspuns mixt atât din partea membrilor în serviciu ai Forțelor Armate Ucrainene, cât și a grupurilor de veterani și a societății civile.

Fedorov a recunoscut că efortul de transformare a fost „nepopular, dar extrem de important” în mesajul său de pe rețelele de socializare. De asemenea, a făcut aluzie la personalul din cadrul ministerului apărării care „împedică schimbarea”.

„Noua structură a fost lansată, mulți oameni au fost concediați și au fost inițiate numeroase procese”, a scris el. „Dar a trebuit să fim și mai hotărâți în a-i demite pe cei care împiedicau schimbarea”.

Îndepărtarea lui Fedorov - un reformator competent și popular - a provocat consternare și apeluri la demonstrații de masă.

Îndemnuri la proteste

Veteranul și activistul Dmitro Koziatynskyi a îndemnat cetățenii să se adune la Kiev pentru proteste pașnice împotriva demiterii lui Fedorov și a „remanierilor constante” ale lui Zelenski.

„Nu vom învinge niciodată Rusia atâta timp cât aceeași stagnare și corupție totală domnește în armata și ministerele noastre”, a scris el într-un apel la acțiune pe rețelele de socializare.

Jurnalistul ucrainean Sergiy Sydorenko a comparat demiterea lui Fedorov de către Zelenski cu tentativa de desființare a agențiilor anticorupție din Ucraina de anul trecut - o mișcare care a provocat reacții adverse rapide, inclusiv proteste la scară largă și cenzură din partea partenerilor europeni.

Atât această decizie dezastruoasă, cât și ultima remaniere au fost „destinate să asigure propriul viitor politic (al lui Zelenski)” și „au avut consecințe devastatoare pentru încrederea în stat și în președinte personal”, a spus Sydorenko.

Serhii Sternenko, consilierul lui Fedorov și influencer ucrainean proeminent, a declarat pe 15 iulie că nu va mai consilia Ministerul Apărării. El a lăudat colaborarea sa cu Fedorov, pe care l-a numit „cel mai bun ministru al apărării din întreaga noastră istorie”.

Potrivit lui Sternenko, „obstacolele birocratice și întârzierile deliberate ale celor care se opun reformei militare” l-au împiedicat pe Fedorov să își îndeplinească obiectivele ca ministru al apărării.