Ucraina anunță că la toamnă vor fi gata rachetele Fire Point FP-19, care vor ajunge până la Moscova. Putin va fi în raza lor

5 minute de citit Publicat la 13:52 15 Aug 2026 Modificat la 14:09 15 Aug 2026

Rachetă Flamingo (stânga) și interceptor FP-7, ambele produse de Fire Point. Foto: Profimedia Images

Prima rachetă balistică a companiei ucrainene de apărare Fire Point va fi gata în această toamnă, spune directoarea generală Irina Tereh într-o declarație pentru Politico.

Este o evoluție crucială în demersurile Kievului de a rezista campaniei intense de atacuri cu rachete și drone din partea Rusiei, adaugă publicația citată.

Tereh (foto următoare), care este și director de tehnologie al Fire Point, a precizat că firma lucrează la racheta balistică tactică cu rază scurtă de acțiune FP-7.

Aceasta poate atinge ținte la o distanță de 200 de kilometri și poartă un focos de 150 de kilograme.

Racheta este reproiectată pentru a putea fi utilizată inclusiv în sisteme de apărare antiaeriană.

Racheta Fire Point FP-9 poate ajunge până la Moscova

Fire Point dezvoltă și racheta balistică FP-9, care va transporta un focos de 800 de kilograme pe o distanță de până la 855 de kilometri, ceea ce ar pune Moscova în raza sa de acțiune.

Ambele programe sunt esențiale pentru Ucraina.

Kievul se confruntă cu o penurie tot mai mare de interceptoare Patriot, iar Pentagonul încearcă în prezent să-și refacă propriile stocuri.

Ucraina își dorește, de asemenea, propriile rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte aflate în adâncimea teritoriului Rusiei, în special lansatoarele de rachete balistice ale regimului de la Moscova.

Lipsa interceptoarelor permite unui număr mare de rachete rusești să-și atingă țintele, iar capacitățile de atac ale Moscovei sunt momentan consolidate de ajutorul din Coreea de Nord.

Ce rol are racheta FP-7 în sistemul militar al Ucrainei și ce loc ocupă în planurile aliaților europeni

„FP-7 se află deja în procesul de certificare. Acest lucru presupune un anumit număr de lansări de test în condiții de luptă, efectuate conform unei proceduri speciale.

Vom efectua aceste lansări, îi vom demonstra eficiența în lupta reală împotriva inamicului, iar după aceea racheta va fi pregătită pentru contractare”, a sintetizat Irina Tereh.

Ea a adăugat că, dacă totul decurge bine, „este complet realist (ca racheta) să fie gata până în această toamnă”.

Calendarul prezentat de Fire Point a fost confirmat și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, săptămâna trecută.

Totuși, Zelenski a precizat că desfășurarea FP-7 va necesita o cooperare internațională semnificativă.

„În ceea ce privește utilizarea pe scară largă, nu pot spune, pentru că există lucruri care nu depind de Ucraina. Există anumite componente din alte țări”, a explicat el.

FP-7 este o componentă esențială a primului sistem european comun de apărare antirachete balistice, denumit Freyja.

Fire Point va furniza rachetele și lansatoarele, în timp ce aliații Ucrainei vor lucra la componente, precum și la radarele de supraveghere și urmărire.

„Nu pot dezvălui detaliile, deoarece depinde de parteneri dacă doresc să vorbească despre acest lucru. Dar totul evoluează destul de rapid. Toți partenerii lucrează în ritmul companiilor ucrainene din domeniul apărării”, a menționat Irina Tereh.

Ea a insistat asupra complexității procesului de trecere de la o rachetă simplă sol-sol la adaptarea FP-7 pentru sisteme de apărare antirachetă.

„Forma aerodinamică și principiile de producție sunt similare, însă funcțiile lor sunt diferite. Una trebuie să zboare din punctul A în punctul B și să lovească ținta. Cealaltă are o misiune mult mai sofisticată: să găsească și să intercepteze ținta”, a explicat șefa Fire Point.

Noile interceptoare Freya vizează să devină o alternativă la sistemele Patriot

Viitorul interceptor Freyja va fi produs în două variante.

Prima va fi similară cu rachetele PAC-2 utilizate de sistemele Patriot, care explodează în apropierea țintelor.

Cealaltă va avea sarcina mai complexă de a găsi și intercepta o rachetă inamică, lucru de care sunt capabile interceptoarele PAC-3 ale sistemului Patriot.

„Este mult mai rapid să produci o rachetă similară cu PAC-2. Nu ne permitem luxul de a petrece decenii pentru a inventa propriile noastre interceptoare hit-to-kill (care distrug ținta prin impact direct, n.r.), așa că am decis să procedăm în etape. În viitor, vom învăța să producem propriile sisteme hit-to-kill, similare cu PAC-3”, detaliază Terekh.

Ucraina insistă să primească licența din SUA pentru producerea rachetelor de pe sistemele Patriot

În timp ce lucrează la dezvoltarea propriilor capacități, Ucraina încearcă, de asemenea, să obțină din partea SUA un acord de licențiere pentru a produce propriile rachete PAC-3.

Președintele SUA, Donald Trump, i-a spus lui Zelenski luna trecută că un astfel de acord ar fi posibil.

Ulterior, Trump și-a retras parțial declarația și exercită acum presiuni pentru ca Pentagonul să-și refacă propriile stocuri, după informații potrivit cărora SUA au consumat un număr uriaș de rachete în primele zile ale războiului împotriva Iranului.

Irina Tereh subliniază că, inclusiv în cazul în care ar exista voința politică necesară, încheierea unui acord pentru producția de rachete Patriot PAC-3 implică în continuare blocaje în producția anumitor componente.

Ea și-a exprimat opțiunea pentru un acord separat, care să permită Ucrainei să producă sisteme de ghidare. Este vorba de componentele amplasate în partea frontală a unei rachete, care o direcționează către țintă.

Directoarea Fire Point spune că aceste componente critice sunt cel mai dificil de produs.

Și racheta FP-9, capabilă să lovească Moscova, ar urma să fie gata la toamnă

Șefa Fire Point a mai menționat că racheta cu rază lungă de acțiune FP-9 va fi gata în această toamnă „dacă nimeni nu interferează cu activitatea noastră”.

Acest lucru ar face din Ucraina una dintre cele aproximativ 12 țări din lume care dispun de o astfel de capacitate.

Ucraina se bazează în mare măsură pe drone cu rază lungă de acțiune pentru campania de distrugere a industriei petroliere ruse și a gigantului logistic Wildberries.

Între armele folosite se numără drona FP-1 produsă de Fire Point, cu o rază de acțiune de până la 2.300 de kilometri, și drona FP-2, cu o rază de acțiune de 700 de kilometri .

„Anul acesta, am atacat Rusia cu un număr de două ori mai mare de drone decât numărul de drone cu care ne-a atacat ea.

Este ceva ce nu ne-am fi putut imagina în 2022. Și am făcut acest lucru împreună: armata ucraineană, politicienii și producătorii. Iar asta confirmă capacitatea noastră, independentă de ceilalți, de a nu mai cere permisiunea pentru a lovi ținte”, a insistat Irina Tereh.

Ucraina își dezvoltă capacitatea de a lovi Rusia cu rachete mult mai letale

Fire Point produce deja rachetele de croazieră FP-5 Flamingo (foto următoare), care transportă un focos de o tonă și au o rază de acțiune de până la 3.000 de kilometri, însă acestea au fost utilizate doar sporadic.

O rachetă balistică precum FP-9 ar fi mai dificil de interceptat de către Rusia și ar putea lovi amplasamentele de lansare ale rachetelor rusești.

Tactic, distrugerea lansatoarelor la sol este preferabilă tentativei de a doborî rachetele rusești aflate în zbor către țintele lor.

În timp ce Fire Point dezvoltă noi rachete și le introduce în producție, Rusia încearcă să lovească laboratoarele și fabricile Ucrainei.

Rusia consideră rachetele balistice ucrainene și producția în creștere de drone de atac cu rază lungă și medie drept amenințări serioase și desfășoară activități de recunoaștere, a avertizat generalul-maior Vadîm Skibițki, adjunctul șefului Direcției Principale de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării.

„Încearcă să ne împiedice să trecem la producția de masă a acestor arme”, a arătat el.

Tereh confirmă, la rândul său, amenințarea rusă.

„Nimeni, în afară de partenerii noștri, nu vrea ca Ucraina să fie înarmată cu propriile rachete balistice. De aceea lucrăm sub o presiune atât de enormă”, a recunoscut ea.