O ucraineană de 33 de ani conduce startup-ul de rachete care a adus războiul în inima Rusiei. Fire Point produce sute de drone pe zi

4 minute de citit Publicat la 23:20 27 Iul 2026 Modificat la 23:24 27 Iul 2026

Potrivit lui Tereh, distanța parcursă efectiv de rachetele Flamingo, aproximativ 1.800 de kilometri, se numără printre „cele mai mari înregistrate în istoria misiunilor cu rachete de croazieră”, din cauza complexității traseului de zbor. Foto: Profimedia Images

O companie startup ucraineană a devenit un element esențial al efortului ucrainean de răboi. Fire Point, condusă de Irina Tereh, o tânără de 33 de ani, produce aproximativ 100 de rachete de croazieră Flamingo cu rază lungă de acțiune pe lună, un ritm care poate susține o campanie îndelungată de atacuri în adâncimea teritoriului rus, asupra unor ținte aflate la sute de kilometri de frontieră.

Fire Point produce, de asemenea, „sute pe zi” de drone cu aripă fixă FP-1 și FP-2, potrivit directoarei generale Irina Tereh. Producția la scară mare este reluată după o pauză provocată de întârzierea aprobării unor împrumuturi europene în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Dezvoltarea companiei, înființată în 2022, după declanșarea războiului, ilustrează maturizarea rapidă a industriei ucrainene de apărare, care îi oferă în sfârșit armatei capacitățile de atac la distanță mare pe care Occidentul a refuzat să i le furnizeze în prima parte a conflictului.

„Nu cunosc niciun atac desfășurat în adâncimea teritoriului inamic în ultimele luni în care să nu fi fost folosite produsele noastre”, a declarat Tereh. În medie, în fiecare zi aveau loc între cinci și 15 atacuri cu rachete și drone produse de Fire Point.

Potrivit lui Tereh, distanța parcursă efectiv de rachetele Flamingo, aproximativ 1.800 de kilometri, se numără printre „cele mai mari înregistrate în istoria misiunilor cu rachete de croazieră”, din cauza complexității traseului de zbor.

Fiecare rachetă Flamingo costă puțin sub 600.000 de dolari, a spus Tereh, mult mai puțin decât o rachetă americană Tomahawk, care costă aproximativ 3,5 milioane de dolari.

Fire Point are fabrici și în străinătate

Dronele FP-1, mai ușoare și cu o rază de acțiune de peste 1.600 de kilometri, sunt folosite în special pentru atacarea rafinăriilor rusești mai slab apărate. Campania a redus producția acestora cu 20% și a dus la apariția unor cozi lungi la benzinării. O dronă FP-1 costă între 55.000 și 75.000 de dolari, a adăugat Tereh.

Fire Point operează în prezent 83 de fabrici în Ucraina și încă una în Danemarca și are 6.000 de angajați, față de 3.500 la sfârșitul anului trecut, potrivit directoarei generale.

The Guardian a vizitat în decembrie una dintre unitățile de producție, unde zeci de bărbați asamblau componente din placaj, plastic și fibră de carbon pentru a construi dronele.

„Ceea ce vedem acum este rezultatul mai multor ani de eforturi depuse de partea ucraineană”, a declarat Ben Hodges, fost general și comandant al forțelor terestre americane din Europa, citat de Guardian.

„Ucrainenii nu numai că pot lovi cu precizie ținte aflate în adâncimea teritoriului rus și pot trece de apărarea antiaeriană a Rusiei, dar armele lor transportă și încărcături explozive suficient de mari pentru a produce efecte semnificative”.

Rezultatul este o schimbare a raportului de forțe în războiul de lungă durată, Ucraina apropiindu-se de capacitatea Rusiei de a desfășura atacuri letale la distanță mare.

Potrivit estimărilor ucrainene, Rusia produce în fiecare lună până la 70 de rachete de croazieră Kh-101 lansate din aer, 25 de rachete Kalibr lansate de pe mare și alte 60 de rachete balistice Iskander-M.

Rachete balistice ucrainene

Fire Point dezvoltă și primele rachete balistice ucrainene, despre care Tereh speră că vor fi lansate pentru prima dată până la sfârșitul anului.

O variantă a rachetei FP-7 cu rază scurtă de acțiune va sta la baza inițiativei separate Freyja, un proiect internațional la care participă Ucraina și alte nouă țări europene și care urmărește crearea unui sistem de apărare antiaeriană alternativ la sistemul american Patriot.

Fire Point va produce lansatoarele și rachetele interceptoare, costul propus fiind de un milion de dolari pentru fiecare interceptor.

„Adorăm sistemele Patriot”, a declarat Tereh, adăugând însă că producția mondială este departe de a putea acoperi cererea actuală.

Numai sistemele Patriot pot intercepta rachetele balistice rusești care vizează Kievul și alte orașe, însă stocurile Ucrainei s-au epuizat.

„Întreaga producție mondială de rachete PAC-3 este de aproximativ 600-700 de unități pe an, adică exact numărul de rachete Patriot consumate în Orientul Mijlociu în două săptămâni”, a adăugat ea.

Se speră acum că noua tehnologie va putea fi testată pentru prima dată până în luna iulie a anului viitor.

Fire Point este deținută în mare parte de fondatorul său, omul de afaceri Denis Știlerman. Deși acesta a purtat discuții privind vânzarea unei participații către Timur Mindici, prieten și fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, acuzat anul trecut că a coordonat o schemă de corupție în sectorul energetic, fondatorul afirmă că tranzacția nu s-a concretizat.

Tereh, care a studiat arhitectura înainte de a se alătura Fire Point în vara anului 2023, când compania avea 18 angajați, a declarat că dezvoltarea firmei arată cum invazia rusescă a obligat Ucraina, cândva unul dintre centrele industriei sovietice, să se modernizeze și să se reconstruiască într-un ritm accelerat.

„În economia de după război, Ucraina va trebui să exporte produse cu o valoare adăugată ridicată. Nu mai vrem să fim doar grânarul lumii”, a spus Tereh, referindu-se la rolul istoric al agriculturii în economia ucraineană.

Deocamdată însă, necesitățile războiului fac ca armele produse de Fire Point să nu fie exportate.