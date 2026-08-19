Un trend devenit viral îi face pe tineri să sară în mare de pe faleza din Marsilia. Tot mai multe persoane își riscă viața

1 minut de citit Publicat la 23:17 19 Aug 2026 Modificat la 23:17 19 Aug 2026

Săriturile de la înălțimi mai mari de trei metri sunt interzise în Marsilia din anul 2006 / sursă foto: Getty Images

În Marsilia, săriturile în Marea Mediterană de pe faleza Corniche au devenit tot mai populare, în special în rândul tinerilor și al turiștilor veniți în oraș pentru a încerca experiența. Fenomenul s-a răspândit și pe rețelele sociale, unde sunt distribuite numeroase videoclipuri filmate în timpul săriturilor, potrivit Euronews.

Autoritățile încearcă acum să găsească noi modalități pentru a limita săriturile.

Săriturile de la înălțimi mai mari de trei metri sunt interzise în Marsilia din anul 2006. Cu toate acestea, unii turiști încalcă interdicția.

Dédé, un localnic, spune că a început să sară în acest an. Pentru el și prietenii săi, fiecare nou loc este o provocare.

„Ne facem curaj, sărim și apoi încercăm să găsim un alt loc”, povestește acesta.

Deși săriturile de pe faleza Corniche erau practicate mai mult de localnici, de câtiva ani unii turiști vin special pentru această experiență.

Locul a fost romantizat în filmul „Corniche Kennedy”

Romain, un tânăr din Elveția, spune că a descoperit locurile de sărituri pe internet.

„Am văzut videoclipuri online și mi-au atras atenția. Am și câțiva prieteni de aici care sar și mi-au spus să vin”, a povestit el.

Un alt tânăr din Germania susține că el și prietenii săi au descoperit locurile tot de pe internet.

„Este al treilea loc pe care îl încercăm și și aici sare multă lume. Te simți mai în siguranță când vezi că localnicii fac asta”, spune el.

Locul a fost romantizat în filmul „Corniche Kennedy” (2017), inspirat din romanul omonim al lui Maylis de Kerangal, care prezintă acest ritual drept o căutare a libertății de către tinerii din cartierele populare ale Marsiliei.

Fostul primar Jean-Claude Gaudin a criticat filmul, considerând că îi încurajează pe tineri să imite aceste sărituri, ale căror consecințe - traumatisme, paralizie, șoc termic sau înec - pot fi uneori grave sau chiar mortale.

De altfel, poliția locală supraveghează zonele considerate periculoase și a intensificat patrulele pentru a-i descuraja pe cei care sar de pe faleză.

„Acordăm o atenție deosebită acestei zone pentru că este foarte înaltă. Poate fi extrem de periculos, în special în momentul impactului cu apa”, a explicat Céline Lefléfian, șefa Poliției Municipale din Marsilia.

Municipalitatea ia în considerare și amenajarea unor zone speciale în care astfel de sărituri să poată fi făcute în condiții mai sigure și mai ușor de controlat.

Primăria din Marsilia intenționează, de asemenea, să lanseze o companie de informare pe rețelele sociale.